Hvordan vælger du dine nye gardiner?

Nye gardiner kan gøre en stor forskel i indretningen af hjemmet, og sætte prikken over i’et på stilen, i alle rum i huset. Men når du skal ud og vælge gardinerne, findes der et væld af muligheder. Det kan gøre det svært at tage en beslutning, men heldigvis behøves det ikke at være så svært, hvis du vælger at kontakte en gardinbus.

Gardinbussen gør det nemt

En gardinbus har et stort udvalg af gardiner, og kommer direkte hjem til dig med dem. Du kan både få gardinprøver leveret til døren, og derefter også få hængt dem op. Det kan være svært at forestille sig, hvordan de forskellige gardintyper vil se ud i din bolig. Derfor kan det være en fordel, at se dem hængt op hjemme hos dig selv, inden du tager valget om, hvilke du kunne tænke dig at købe.

Gardinbussen er et godt alternativ til dig, som har en travl hverdag, eller måske ikke er den store gør-det-selv type. Du får nemlig også monteret gardinerne, når du har valgt hvilke, der passer bedst ind i dit hjem.

Hvordan vælger du drømmegardinerne?

Selvom du får prøver på gardinerne leveret hjem til dig selv, kan det selvfølgelig stadig være svært, at finde ud af hvilken type og farve der passer bedst ind i de forskellige rum i huset.

I soveværelset vil det ofte være en fordel at vælge mørklægningsgardiner, som skærmer mest muligt for det udefrakommende lys. I stuen og køkkenet sker valget måske mere ud fra udseendet på gardinerne. Her kan du for eksempel vælge en neutral farve, som passer til de fleste møbler og interiør. Du kan også gå efter yndlingsfarven, som giver dig glæde af at se på i hverdagen. Du finder helt sikkert en farve, i mellem det store udvalg af gardiner, som passer til din personlige smag og stil.