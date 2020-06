Hvordan håndterer man et dødsbo?

Det er altid en svær tid, når et familiemedlem dør. Døden er dog en præcis lige så naturlig del af livet, som at blive født. Det er også noget, som man kommer i kontakt med på den ene eller anden måde i livet. Der er naturligvis stor forskel på, hvordan det er miste, alt efter hvem det er. At miste en bedsteforældre, der dør af alderdom, falder mere naturligt end at miste en søskende i en ulykke. Uanset om dødsfaldet sker pludseligt eller det kommer efter længere tids sygdom, er der mange følelser at bearbejde, og det kan derfor også være svært at samle sig om alt det praktiske. En af de ting der kan være være svære at overskue, hvad der skal ske med dødsboet, og hvordan man griber det an, hvis det er ens ansvar.

Få professionel hjælp

Et dødsbo kan være mange forskellige ting, hvilket naturligvis afhænger af hvem der boede i det. Det kan være, at det er det hus, hvor du selv er vokset op som barn. Det kan også “bare” være et sted, hvor den afdøde har boet i mange år. I de tilfælde kan det være meget uoverskueligt, da de ofte er samlet ting sammen fra et helt liv. I disse tilfælde kan det ofte være en fordel at få hjælp til at tømme det. Det kan være forbundet med flere ugers arbejde, hvis man selv skal stå med det hele, og det kan være overvældende, hvis man i forvejen er ramt af sorgen over tabet. Det er lidt mere håndterligt, hvis den afdøde boede i en mindre lejlighed eller ældrebolig, hvor der typisk er knapt så meget plads.

Hvis boligen efterfølgende skal sælges, er det vigtigt, at oprydningen og rengøringen af hjemmet bliver håndteret effektivt og professionelt, så boligen kan blive solgt eller givet tilbage til udlejer. Dette er endnu en af de opgaver, man som efterladt kan have svært ved at overskue oveni alle de andre ting, der er forbundet med tabet. Der findes firmaer, der specialiserer sig indenfor netop dette, og ved lige præcis hvordan der skal gøres rent i sådanne boliger.

Hvis der er tale om et ældre hus, kan der være bakterier og lugte der er genstridige at skulle af med, især hvis man ikke har de rette redskaber og produkter. At lade professionelle overtage dette, betyder at i får den tid i skal have til det der er vigtigt, nemlig at sørge og mindes den afdøde.