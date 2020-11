Hvilken mulighed for en bæredygtig varmekilde passer bedst til din bolig?

Vi lever i dag i et samfund, hvor der er stort fokus på den bæredygtige omstilling, og hvad vi hver især kan gøre i vores hverdag for at passe lidt bedre på vores planet. Danskerne køber i dag mere økologisk, end de før har gjort, og hybrid- og elbiler sælges i højere grad end nogensinde før.

Vi har altså taget den grønne omstilling til os, men et sted hvor der klart også kan gøres en forskel, er på energifronten i din private bolig. Men hvilken bæredygtig varmekilde egner sig egentlig bedst til dit hjem?

Jordvarme

En af de klart bedste alternativer til varmekilder, hvis man kigger på bæredygtighed og grøn energi, er jordvarme. Der findes faktisk ikke meget energi, der er mere bæredygtig end den energi og varme, du får fra jordvarme.

Jordvarme stiller dog også nogle krav til din grund, da den nemlig skal graves ned i haven, og det kræver faktisk et ret stort have areal, hvis det skal kunne lade sig gøre at installere jordvarme. Har du god plads i haven, og har du ikke noget imod, at denne skal graves op, kan jordvarme godt være det rigtige valg til jeres bolig.

En varmepumpe

Er du ikke glad for tanken om, at din have skal graves op for at installere denne jordvarme, kan du også kigge på andre alternativer, som evt. kunne være en varmepumpe. Der findes flere forskellige typer af varmepumper, hvor en af mulighederne er en luft til vand varmepumpe. I denne type varmepumpe bliver varmen i luften rundt om huset lavet om til energi, som kan bruges til at varme bolig og vand op. Det kan også ses som en investering, da du faktisk kan spare penge på din varmeregning med en varmepumpe – se mere her, hvis du overvejer at investere i en luft til vand varmepumpe.