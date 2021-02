Guide: Sådan vælger du den rette dug til dit arrangement

En dug kan have stor betydning for et rums æstetiske udtryk, og det er derfor en god idé at vælge din dug med omhu, hvis du skal holde et arrangement eller bare gerne vil have, at din stue altid skal se indbydende ud.

Der findes mange forskellige typer af duge til bord, og det kan derfor være svært at finde den helt rette til netop din bolig eller den givne situation. Heldigvis er der hjælp at hente, hvis du føler dig på dybt vand i forhold til valg af dug.

Tag stilling til materialet

En af de helt essentielle ting at tage med i dine overvejelser, når du skal finde en ny dug, er materialet. Det spiller nemlig en altafgørende rolle, både hvad angår det visuelle og det praktiske.

Materialet vil være bestemmende for, om dugen er modstandsdygtig og nem at rengøre, hvis der spildes på den. Hvis du vælger en voksdug eller en dug, der for eksempel er efterbehandlet eller har en plastikoverflade, kan du regne med, at den godt kan tåle at blive spildt på. En sådan dug vil derfor være et oplagt valg til børnefamilien, hvor det ikke kan undgås, at der spildes i ny og næ.

Du kan dog også gå efter et naturmateriale som hør, hvis du gerne vil have en dug, der giver et harmonisk og hyggeligt udtryk.

Ensfarvet eller mønstret?

Der findes både duge, som er helt ensfarvede, men der er også et væld af duge med forskellige former for mønstre og motiver. Det vil tit afhænge af både din indretningsstil og af den specifikke anledning, om det vil være en ensfarvet eller en mønstret dug, der er det bedste valg.

Du kan sagtens finde duge med nogle relativt afdæmpede mønstre, hvis du gerne vil have noget, der er en god blanding.

En dug til hverdag eller til en specifik anledning?

Når du leder efter den perfekte dug, er det nok en forskellig dug, du har i tankerne, alt efter om det er til hverdag eller til en specifik anledning. Mange foretrækker nemlig en hverdagsdug, der er alsidig og passer til indretningsstilen i hjemmet. Derudover vægter mange en hverdagsdug, der er let at rengøre.

Hvis dugen derimod skal bruges til et bestemt arrangement, er det sjældent lige så vigtigt, at den går hånd i hånd med boligens øvrige indretning. Her er det nemlig vigtigere, at den blot passer til den givne anledning.

Du kan blandt andet finde juleduge, påskeduge, fødselsdagsduge og andre former for duge, der kan bidrage til stemningen på en festlig dag. Til festlige arrangementer såsom juleaften eller nytårsaften er der også mange, der holder af velourduge, da de giver et festligt udtryk og har den flotteste glans.

Overvej dit budget

Duge er noget, der kan fås i vidt forskellige prisklasser, og du kan faktisk både finde duge til mindre eller omkring de hundred kroner, men du kan også finde duge til oppe omkring de tusind kroner. Der er med andre ord rig mulighed for at finde en dug, både hvis dit budget er stramt, og hvis det ikke er. De dyre duge er tit i en kvalitet, der gør, at de kan holde i mange år, og derfor kan det til tider ses som en investering at gå efter en dug fra et anerkendt mærke og i den høje ende af prisskalaen.

Nyt liv til dit bord

En dug er utroligt smart, fordi den kan give nyt liv til dit bord, som du måske ellers var ved at være lidt træt af. Dugen gør, at du nemmere kan ændre stilen i dit hjem uden at skulle ud at købe nye møbler. På den måde er dugen en nem måde at indrette på, som kan gøre en stor forskel, uden det kræver ret meget af dig.

Find din næste dug med det samme

Hvis du føler, at du er blevet godt klædt på til at finde en ny dug nu, er det bare om at komme i gang. Du kan med fordel læse nogle tests og anmeldelser af forskellige duge, hvis du gerne vil være sikker på at finde en, der er i god kvalitet, og som du vil sætte pris på.