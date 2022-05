Gør båden klar til sommerferien

Glæder du dig til at komme ud på vand, når det bliver sommer? Det er en god idé at gå i gang med forberedelserne i god tid, så du kan slappe helt af, når du endelig får ferie. Læs her om hvilke ting, der bør være styr på, inden du sejler afsted.

Gennemgå motor og funktioner

Man bør altid sikre sig, at bådens motor er, som den skal være, inden man sejler nogle steder. Lav en grundig undersøgelse, så du har mulighed for at kunne fiske eventuelle problemer i god tid inden ferien. Det er bedst at finde komplikationerne, inden du er ude på havet et sted. Tjek også gerne bådens ventilator, så du er sikret en behagelig temperatur og fornuftig ventilation. Du kan med fordel lede efter en forbedret ventilator på nettet, hvor du finder et stort udvalg. Sidst bør du også tjekke alle slanger, om de er tætte, og sikre dig, at der ingen utætheder er. Så kan du trygt tage hele familien eller vennerne med ud på en fantastisk sejltur.

Grundig rengøring

Ligesom de fleste gør bilen rent inden de tager på bilferie, er det også en rigtig god idé at få båden gjort grundigt ren inden sommeren. Så tager den sig bedre ud på vandet og er også langt mere behagelig at være ombord på. Bådens ydre kan gøres rent på flere forskellige måder. Vær grundig og sørg for at komme ind i alle hjørner og kanter. Du kan med fordel bruge en højtryksrenser til denne del, så det skrider hurtigere frem. Rengør derefter båden grundigt indvendigt. Alt interiør, gulve, håndtag og borde skal være skinnende. Vask også gerne gulvet, da det hurtigt kan blive beskidt, når man som oftest har sko på ombord på båden. Nyd en afslappet sommer på det åbne hav i din lækre og helt rene båd.