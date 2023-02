Genbrug giver masser af fordele

Har du en jakke, som du aldrig er blevet rigtig glad for og som derfor bare hænger inde i skabet? Eller står du og mangler en lækker designerstol til entreen, men synes designerstolene er lidt for dyre? Så skulle du måske overveje at tænke i alternative baner, for en næsten ny jakke kan sagtens sælges, og en designerstol kan man let finde brugt til billigere penge.

Ryd op og sælg

De fleste mennesker har ting og sager, som de ikke får brugt. Her kan man med fordel rydde op i gemmerne og finde frem til de ting, som man ved, man ikke kommer til at bruge heller ikke fremover og sætte dem til salg. Nogle gange kan man næsten få det for de brugte ting, som man selv gav for dem, andre gange er det nemmere at aflevere dem i en genbrugsbutik. Det, man skal fokusere på, er, at andre mennesker får glæde af ens brugte ting, mens man selv får ryddet lidt op og måske tjent en skilling.

Når man sætter noget til salg eller sender det videre til genbrug, skal man huske at holde sig for øje, at det brugte er i en stand, man selv ville have købt det i. Er det det, kan man roligt sælge eller give det videre, for så er der stadig værdi i det, og det kan en potentiel køber godt se.

Køb brugte ting

Er man på udkig efter noget nyt, skal man huske at søge efter noget brugt. Det glemmer man tit, men der er faktisk mange fordele ved at købe brugt. Dels kan man spare nogle penge, og dels skåner man miljøet ved at genbruge, for på den måde bliver der ikke udledt drivhusgasser ved at producere noget nyt.

Hvis man mangler et sted at starte, når man vil finde brugte ting, kan man kigge på https://orderly.shop/. Her kan man finde masser af forskellige ting, og man kan ligeledes bruge hjemmesiden til selv at sælge ting.

Har man børn, vil mange være opmærksom på farlig kemi. Her kan man med fordel købe brugt børnetøj, for når det er vasket flere gange, vil der være færre farvestoffer tilbage i tøjet. Desuden vokser børn hurtigt, så tøjet skal skiftes ret jævnligt, så genbrug giver en kæmpe økonomisk gevinst.

Angående de helt små børn vil de fleste forældre finde ud af, at meget af det udstyr, man anskaffer sig til børnene, er midlertidigt. Det gælder eksempelvis en skråstol, flasker til mælk, klapvogn og så videre, så kan man finde dem brugt og ovenikøbet sælge dem igen, efter ens barn er færdig med at bruge dem, har man virkelig gjort sig selv og miljøet en kæmpe tjeneste.

Er man til bøger og film, er genbrug et hit. Her vil man kunne finde gamle bøger og film, som ikke længere sælges, og som kræver lidt at et søgearbejde, før man finder dem. Desuden er det altid lidt sjovt at gå ind i en genbrugsbutik, for man ved aldrig, hvad man finder derinde, nogle gange bliver man bare overrasket og finder noget, man slet ikke vidste eksisterede.