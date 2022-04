Find din boligadvokat i Aarhus

Står du og mangler en boligadvokat i Aarhus? Så er du kommet til det rette sted. Hvis du skal købe en ny bolig eller sælge din nuværende bolig, vil det i langt de fleste tilfælde være en god idé at tage kontakt til en boligadvokat. En boligadvokat kan hjælpe dig med at gennemgå og sikre at alt i købsaftalen samt handlens øvrige dokumenter er lige som de skal være.

Vi har bred erfaring som boligadvokater i Aarhus og har gjort det lige siden 1987.

Vi har i 35 år ydet skarp rådgivning til vores kunder i forbindelse med deres salg eller køb af bolig i og omkring Aarhus, hvor vi har stort netværk med et stærkt kendskab til de lokale områder. Vi står klar til at rådgive dig hvad enten du er køber eller sælger og uanset om du skal købe eller sælge din villa, dit parcelhus, din ejerlejlighed, dit sommerhus, en projektejendom, en landbrugsejendom, lystejendom, nedlagt landbrug eller en byggegrund.

På baggrund at vores mangeårige erfaring i Aarhus og omegn har vi lokalkendskab indenfor disse bydele:

Aarhus

Brabrand

Egå

Risskov

Åbyhøj

Lystrup

Beder-Malling

Løgten

Mårsslet

Solbjerg

Trige

Skødstrup m.v.

Tryg bolighandel med solid rådgivning

Det kan være omfattende at gennemføre en bolighandel, hvor processen også vil indebære en juridisk gennemgang og kontrol af de der dokumenter, der hører med til en bolighandel. Derudover er der også en række andre mere praktiske opgaver så som at skrive skøde, tinglysning og refusionsopgørelse.

Vælger du advokatgruppen til at rådgive dig med din bolighandel, vil du blive tilknyttet en fast boligadvokat og sekretær, der arbejder for din sag fra start til slut.

Vi tilbyder altid gennemsigtige priser og du vil altid modtage en fast pris på opgaven, inden vi begynder vores samarbejde.

Her vil du altid blive løbende orienteret omkring sagens forløb og vi koordinerer med sagens øvrige parter. Det kan eksempelvis være ejendomsmægler og din bank.

En boligadvokat fra advokatgruppen vil typisk kunne hjælp dig med:

At sørge for, at du har et gyldigt advokatforbehold

At lave en juridisk gennemgang og kontrol af de dokumenter, der hører til handlen

At få lavet en gennemgang af tilstandsrapport, el-rapport og energimærke

At få lavet en gennemgang af ejerskifteforsikringstilbud

At få lavet en gennemgang af jordforureningsrapporten

At få lavet en gennemgang af ejendomsdatarapporten

At få lavet en gennemgang af BBR-meddelelsen

Tinglysning

Refusionsopgørelse

Vi hjælper dig altid helt i mål med dit boligkøb eller salg.

Advokatforbehold

Før du underskriver en købsaftale, skal du sikre dig, at der er indsat et gyldigt advokatforbehold i aftalen. Et advokatforbehold kan nemlig være med til at sikre at du har de bedste muligheder for at optimere din købsproces. Det er særligt gavnligt hvis det viser sig at være nødvendigt at komme ud af handlen igen. Dette kan din boligadvokat også hjælpe dig med.

Hvad koster en boligadvokat?

Hos advokatgruppen får du altid en fast pris inden opstarten af samarbejdet. På den måde er du sikker på, at der ikke kommer nogen ubehagelige overraskelser i din købsproces. Se vores prisliste ved at klikke her.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.