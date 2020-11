Få viden om de vigtige gummilister

Hvad er en gummiliste? Hvad er den rigtige gummiliste? Og hvor bruges de? De undseelige, men vigtige små lister af gummi findes overalt i og uden for dit hjem. Deres formål er at tætne mod træk, temperatur og fugt. Du har også gummilister i dit hjem. Men har du de rigtige? Få tjekket og evt. udskiftet dine gummilister i tide, så du får det optimale ud af deres funktion.

Når du skal anskaffe nye gummilister, er det vigtigt at få du fundet den helt rigtige gummiliste til dine vinduer, dine hårde hvidevarer eller dit badeværelse. Husk også på, at der er forskel på en gummiliste og en gummifuge. Og vær klar over, hvornår en liste er det rigtige valg for dig. Vær også opmærksom på, hvornår det er tid til at udskifte gummilister.

Hvad er en gummiliste?

En gummiliste kan defineres helt enkelt som en liste af gummi. Den gængse brug af gummiliste til isolering på lige fod med gummifuger kan dog medføre en forveksling mellem de to. Forskellen på en gummiliste og en gummifuge er, at listen findes i forskellige hårdhedsgrader, tykkelser og er en ubrudt længde. Gummifuger er inden hærdning flydende, og presses ud i den ønskede tykkelse og længde efter behov.

Kort sagt: En gummiliste er uden sammensætninger eller lag, mens en gummifuge bygges op til den størrelse og længde, der ønskes.

De på forhånd skabte gummilister bruges til at tætne med, så de isolerer mod træk, temperatur og fugt. Du du finder dem overalt i dit hjem, samt på dine køretøjer som bilen, båden og campingvognen.

Hvad er den rigtige gummiliste?

Den rigtige gummiliste er den gummiliste, der passer til formålet, har den kvalitet, der påkræves, og ligger inden for dit budget. Gummilister fås i flere farver som både grå, hvid og sort, ligesom de fås i varierende tykkelse, hårdhed og længde.

Den rigtige gummiliste til isolering omkring vinduer og yderdøre i dit hjem er ofte sorte for at gøre rengøringen af dem meget nemmere. De er bløde, så de kan arbejde under forskellige temperatur og vejrforhold, og de kan udskiftes efter behov – af dig selv eller af fagfolk.

Hårde hvidevarer har typisk en gummiliste på lågen, som sørger for tæthed ved lukning. Denne type gummiliste er ofte hvid eller sort for at matche farven på de fleste køleskabe, mikroovne eller ovne.

Badeværelset har ofte flere enten gummilister eller gummifuger, der har til formål at tætne omkring afløb og vask. Disse tætninger udføres som regel bedst af fagfolk. Så er du sikker på en fugtspærrende løsning.

Hvornår er det tid til at udskifte gummilister?

Når det trækker ind ad vinduer og yderdøre, er det som regel en god idé at tjekke deres gummilister. Gummilisten behøver ikke være skadet eller revnet for at være mindre tæt. Tiden kan både mørne og udtørre gummi, så det bliver mindre fleksibel og dermed slutter mindre tæt omkring vinduet eller døren.

For hårde hvidevarer og gummilister på badeværelset gælder, at det er tid til at skifte gummilisten ud, når temperaturforskelle nedsætter funktionen hos de hårde hvidevarer, eller når gummiet omkring afløbet begynder at blive for misfarvet på grund af fugt.

Så tjek dine gummilister i dag, og bestil nye online.