Få styr på belysningen i din bolig: 3 nyttige råd

Er du i færd med at renovere din bolig, er du lige flyttet, eller ønsker du bare at udskifte belysningen i din bolig?

Uanset hvad, så er det en god idé at få styr på belysningen i din bolig, da belysningen spiller en stor rolle for hver enkelt rums stemning. I det følgende får du et par råd til, hvordan du nemt kan få styr på dit hjems belysning.

Vælg energibesparende lyskilder og spar penge

Du gør klogt i ikke bare at vælge den første pærer, du ser, når du vælger belysning til din bolig. For LED-pærer bruger langt mindre strøm og har en meget længere levetid end eksempelvis halogenpærer. Det er altså en miljøvenlig løsning, og du sparer en hel del penge ved at udskifte alle halogenpærer til LED-pærer i din bolig, så det kan godt betale sig.

Gør dit hjem smartere med Philips Hue belysning

Vil du gerne kunne betjene lyset i din bolig via din mobiltelefon, få din bolig til at funkle i tusindvis af nuancer eller automatisere belysningen i dit hjem, når du ikke er hjemme? Skab den rigtige belysning med Philips Hue, der åbner op for en verden af muligheder, hvad angår belysning i dit hjem. Med Philips Hue kan du altså gøre dit hjem meget smartere, hvorfor der også er rigtig mange, der foretrækker denne løsning, når der skal være styr på belysning i hjemmet.

Vælg den rette type lampe

Når du har fundet selve lyskilden, skal du finde den helt rigtige lampe. Lampens design har meget at sige, når det kommer til lysfordelingen i rummet. Skal du eksempelvis bruge en lampe til at skabe fokus omkring spisebordet, kan det være en fordel at vælge en lampe med en lukket skærm, der får spisebordet til at træde i karakter.