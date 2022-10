Efterårsaktiviteter i Danmark

Gaderne er våde og glinsende, lyset virker mere blødt og der dufter dejligt af regn og fugtigt træ udenfor – det er efterår i Danmark endnu en gang og nøj hvor har man glædet sig: efterår betyder at man snart kan fejre Halloween og at man er et par skridt tættere på jul og æbleskiver – men hvad skal man fylde de lange svale eftermiddage ud med?

Er du indendørs?

Der er så mange ting at tage sig til indendørs når vejret er vådt og næsen er rød: hvis du kan rydde lidt bordplads i køkkenet, er det oplagt at invitere en ven på besøg eller at have børnene med og skære et flot græskar i anledning af Halloween! Det kommer til at være noget så pynteligt med et lys i foran hoveddøren. Hvis et helt græskar føles som for meget arbejde for dig, kan du altid lave dig en kop te og sætte dig ved vinduet med en krimi eller et puslespil og betragte de skinnende regndråber der triller ned af ruden.

Er du udendørs?

Har du husket en paraply? Godt. Når du nu allerede er udenfor, kan du slå et sving forbi én af de mange danske græskarmarker eller gå en tur i skoven og se hvor flot solen skinner gennem de orange blade. Smæk en cykelkasket over panden og tag cyklen til en café hvor du kan sidde under udhænget og nyde en varm drik mens dagen bliver mørkere.

Er du sulten?

Der findes mange efterårsinspirerede retter, der ikke består af suppe eller kartofler, og de fleste er ret nemme at lave og guddommelige at indtage. Du kan selvfølgelig gå den klassiske vej med en god varm suppe (en kartoffelsuppe, måske), men hvis du ønsker at udfordre dine kulinariske evner en smule, så prøv at lave en madtærte eller ovnbagte hokkaido-græskar, som er det perfekte tilbehør til kød.