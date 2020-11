Disse ting kan din familie lave sammen op til jul

December er en måned, som typisk samler folk. December handler nemlig om hygge og jul, og langt de fleste forbinder de to ting med at være sammen med dem, man har nær. Har du planer om at være sammen med din familie op til jul, og kunne du godt tænke jer, at I laver nogle ting sammen, som ikke blot er at sidde foran fjernsynet – så læs med her.

Bag en masse lækre småkager

Det er svært at komme uden om. Julen handler i høj grad også om god mad, og derfor er det oplagt at bage en masse lækre småkager op til jul. På den måde kan I samles om noget, som ikke er foran en skærm, mens I samtidigt også kan forberede jer til december. Måske skal I bage småkager til flere i familien, så alle har en bunke, de kan tage med hjem og nyde. Der er mange lækre julesmåkager, man kan bage, og måske skal I uddele de forskellige småkager lidt ud, så nogle står for at bage pebernødder og andre for vaniljekranse.

Sæt jer ned for at lave ønskelister

Du kender det sikkert. Hver jul skal der laves en ny ønskeliste, og det kan være en svær opgave, hvis man ikke synes, at man ønsker sig noget. Dog kan det også være svært at huske på alt det, man i årets løb har ønsket sig. Eventuelt kan I sammen sætte jer ned for at lave hver jeres ønskeliste. Så kan I inspirere hinanden, og så har I nemmere ved også at dele dem med hinanden bagefter.

Frygter du, at julen bliver dyr i år, kan du få et overblik over de mange låneudbydere. Overvejer du at låne, er det vigtigt, at du gennemtænker det nøje. Du bør kun låne den mængde, du har brug for, hvis du ikke har andre alternativer til lånet.