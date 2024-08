Din effektive feriedag

Har du en feriedag til gode? Så kunne du med fordel bruge den på at få klaret nogle af de mange ting på din tjekliste. I løbet af hverdagen kan der samles mange ting sammen, som skal ordnes og fikses, inden du kan holde helt fri og slappe af. Nogle af tingene er sjovere end andre, for en tur i Ikea kan for fruen i huset virke som en hyggelig søndagsaktivitet, imens manden måske hellere vil gå i haven. Ud over at shoppe til stuen, så skal du også huske at få bestilt en tid hos optikeren eller besøge din tandlæge på Østerbro. Det er nemlig også vigtigt, at du får passet på dig selv og din familie, så kroppen bliver ved med at fungere, som den skal. I artiklen her kan du få lidt inspiration til nogle af de ting, som måske stå på din tjekliste også.

Tandlægen skal du huske at besøge

Der er nemlig mange gode grunde til at få overstået nogle af tingene på din tjekliste, eksempelvis kan du som kunde hos de fem smil besøge din tandlæge med ro i maven. For mange er besøget hos tandlægen ikke det, som står øverst på listen over aktiviteter. Men det er nødvendigt at få tjekket tænderne efter, og hvis du har en dygtig tandlæge, så behøver det ikke at være træls. Faktisk kan det blive en helt hyggelig oplevelse, hvis du planlægger besøget hos tandlægen godt. Måske skal du kombinere det med en hyggelig tur på en cafe med ungerne eller dig selv, for at fejre, at det er gået godt?

Hvorfor skal du besøge tandlægen?

Måske ved du godt, at den er helt gal. I løbet af livet oplever de fleste at få et hul i tanden eller at have en tand, som trænger til en rodbehandling. Det er ikke nogen skam, men det er en god idé at få gjort noget ved det, inden problemet vokser sig for stort. Det kan også ske, at du ikke har bemærket nogle problemer i munden. Alt kan virke i den skønneste orden, men alligevel kan det være en god idé at få set dine tænder efter. Måske trænger du til at få en bøjle på, eller tandlægen kan hjælpe dig med at undersøge, om dine visdomstænder ligger korrekt.

Gode ting at huske hos tandlægen

Inden du besøger tandlægen, er det en rigtig god ide, at du har sørget for at børste dine tænder grundigt. Måske skal du også tage din egen tandbørste med, så tandlægen eller klinikassistenterne kan se, hvordan du slider på tandbørsten, og på den måde kan de hjælpe dig med at få børstet dine tænder helt korrekt. Selvfølgelig skal du også have bestilt en tid hos tandlægen, så du ikke bare dukker uventet op. Det kan du heldigvis nemt gøre ved at ringe ned til klinikken og aftale et tidspunkt med en klinikassistent, som passer ind i din kalender. Jo bedre tid du ringer til dem i, jo større er sandsynligheden også for, at du får en tid, som passer godt ind i din kalender.