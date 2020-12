Det skal du vide, når du overvejer et nyt tag

Der er en del spørgsmål, der melder sig, når man går med overvejelser om man skal have et nyt tag. Taget er nemlig en stor del af huset, og det har stor betydning for resten af boligen. Vi har derfor i denne artikel svaret på nogle de mest gængse spørgsmål, der melder sig, når man skal finde ud af, om man skal ud at investere i et nyt tag. Læs med her og bliv klogere på, om det er på tide at få skiftet taget ud med et nyt.

Hvornår har man brug for et nyt tag?

Der kan være mange gode grunde til at skifte taget ud. Det kan f.eks. være, at man ønsker et nyt udseende på boligen. Taget har en stor betydning for, hvordan boligen ser ud, og det kan derfor givet et helt andet udtryk med et nyt tag. Derudover kan sikkerhed også være en grund. Det kan være, at det nuværende tag er i et materiale, der kan nemt kan blæse af eller det kan være at taget decideret er en brandfare, hvis man f.eks. har et stråtag.

Den mest almindelige grund til at skifte taget ud er dog, at taget simpelthen har haft en lang levetid og ikke holder meget længere. Det er ofte sådan, at taget er så gammelt, at det ikke længere giver mening at renovere taget. Her vælger mange at investere i et nyt tag, så et gammelt og nedslidt tag ikke forårsager skader på resten af huset.

Hvad koster et nyt tag?

Prisen på et nyt tag afhænger selvfølgelig af mange forskellige faktorer, heriblandt tagtype, antal kvadratmeter og undertagets stand.

Priserne varierer meget alt efter hvilken tagtype, man vælger – men her skal man huske på, at prisen også i mange tilfælde hænger sammen med kvaliteten og dermed holdbarheden på taget. Det er derfor ikke nødvendigvis den billigste tagtype, der giver det billigste tag i sidste ende. Prisen afhænger også af antallet af kvadratmeter, og det betyder, at man selvfølgelig får en højere pris, hvis man har et større tag. Sidst men ikke mindst betyder undertagets stand også en rolle. Hvis det ikke er i god stand eller måske slet ikke eksisterer, skal dette også lægge – og det får naturligvis indflydelse på prisen.

Kan man få fradrag for et nyt tag?

I forbindelse med et nyt tag kan du få skattefradrag på en lang række detaljer. Du kan bl.a. få et skattefradrag på nye tagsten, udskiftning af spær, nye tagrender, nye afløbsrør og endda afvaskning og maling af eternittag. Det gør det lidt mere spiseligt for dig at investere i et nyt tag i sidste ende.

Hvor lang er levetiden på et nyt tag?

Levetiden varierer meget fra tagtype til tagtype. Et tegltag kan f.eks. holde i op til 100 år, mens et ståltag kun kan holde halvt så lang tid. Uanset tagtype gælder det dog, at levetiden i høj grad afhænger af, hvor godt du selv passer på det samt naturligvis vejret, hvor du bor.

Dette indhold er sponsoreret