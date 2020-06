Det er fremtiden, det gælder

Det kan være en stor omstilling pludselig at skulle starte i gymnasiet, og følger du ikke med, så skal der ikke så meget til, før du sakker agterud, og det er svært at få indhentet igen. Men du er heldig, for der er hjælp at få. Du kan selvfølgelig i første omgang forsøge med studiegrupper, men der er også muligheden for, at du kan henvende dig hos Inspo og få noget professionel hjælp, så du kan være med på samme niveau som dine klassekammerater.

Det er faktisk let nok for de fleste at komme med på det, som de andre i din klasse leverer, men det kræver disciplin, og at du arbejder en smule hårdere. Når du først har fået inkorporeret det som en del af din hverdag sammen med din privatlærer, så kører det som regel på skinner, og der er kun ganske få, som har brug for ekstra undervisning i en længere periode. Så snart du er med igen, så er det noget, som kommer til at køre af sig selv, og det er noget, som alle kan være meget tilfreds med.

Glem ikke det sociale

Der er meget mere til gymnasiet, end det at få en karakter, som kan sikre, du kommer ind på dit ønskestudie, og du ender på den rette hylde resten af dit liv. Der er også den sociale del, og det er der, hvor du danner nogle relationer, som du kan bruge resten af dit liv.

Der er dog det minus, at når du er bagud med lektier og ikke rigtig kan følge med, så kommer du ofte til at stå udenfor, og det er noget, som er lige så slemt og giver dig en følelse af ikke at være med oven i det faglige.

Du får det bedste af begge verdener, når du vælger rigtigt, og det sikrer, du ikke kun kan komme videre med en god uddannelse efterfølgende, men også at du får skabt nogle venskaber og får nogle oplevelser, som du kan tage med dig resten af livet. Selv når du er en gammel pensionist, kan du smile og grine af oplevelserne, for det er nemlig også meningen med gymnasiet. Gymnasiet er på mange måder en transition, et sted hvor personligheder dannes, og hvor der er mange ting, der for teenageren falder på plads, selvom det også er en stressende periode og en periode, hvor der er mange konflikter med forældrene, venner, veninder og næsten alle andre.