De fire gamblingsegmenter og deres seneste vækst i Danmark

Når folk taler om pengespil i Danmark, så falder tankerne som oftest på enten online casino eller spil på sport via sportsbetting. Der er imidlertid fire punkter indenfor officiel spil i Danmark, som tilbyder hver sin særlige spilform. I Danmark skelner man mellem online casino spil, sportsbetting, fysiske spilleautomater og landbaserede kasinoer.

Jeg har fulgt den danske spillebranche i adskillige år og har derfor bred indsigt i de forskellige punkter og segmenter. Efter flere års analyse af markedet er der flere spændende trends og konklusioner man kan udlede af de fire gamblingsegmenter. De fire segmenter kan sige meget om udviklingen indenfor spillevirksomhed i Danmark og jeg vil i denne artikel prøve at servere de mest iøjnefaldende betragtninger af 10 års indsigt på spillemarkedet.

De fire fokusmarkeder på spillemarkedet i Danmark

Danmark opererer med fire segmenter som i officiel tale betegnes som ‘fokusområder’. Det er den danske spillemyndighed, som naturligvis administrerer markederne og som udsteder spillelicenser til de virksomheder, der ønsker at udbyde spil på det danske marked. Spillemyndigheden holder et vågent øje med markedet og har fuld kontrol over blandt andet tallene for gevinster og tab samt pengeflowet til og fra det danske spillemarked.

Spillemyndigheden sørger også hver måned for at udgive en samlet statistik over den samlede omsætning inden for de fire fokusområder. Jeg dykker ned i spændende tal fra de forskellige segmenter senere i artiklen, men først en lille præsentation af de respektive fokusområder.

Væddemål – fysisk og online spil på sport

I Danmark omtaler man i officielt øjemed sportsbetting som ‘væddemål’. Det gamle udtryk dækker både over fysisk spil på sport via kuponer i kiosker og supermarkeder såvel som online betting på sport hos markedets internetudbydere. Der er derfor tale om en bred vifte af udbydere, som spænder lige fra statens egen udbyder Danske Spil til andre udenlandske online operatører med licens på det danske spillemarked.

Væddemål er i dag et af det danske markedets helt store fokusområder indenfor spil. Det er også det område med den klart største historie. Hvor kasinoerne først så dagens lys i starten af 90’erne i Danmark, havde sportsvæddemål allerede eksisterende siden slutningen af 1940’erne.

I Danmark kunne vi spille penge på fodboldkampe fra 1948, da Dansk Tipstjeneste åbnede op for spil på den famøse tipskupon med 13 kampe. Dengang foregik alle væddemål naturligvis via fysisk spil i kiosker med tipstjenestens maskiner. Internet fandtes ikke, så man skulle i tipskiosken for at spille.

Med internettet er sportsvæddemål imidlertid eksploderet i Danmark og med den delvise liberalisering af spillemarkedet har sportsbetting i mange år udgjort den største andel af danskernes omsætning på spil. Indenfor de senere år har online casinoer dog overhalet sportsbetting indenom, omend der har været visse undtagelser, som jeg vil komme ind på senere i artiklen.

Spilleautomater – fysisk spil på landbaserede spillemaskiner

Mange tænker, at fysiske kasinoer og fysiske sportsvæddemål var de første spil på det danske marked, men det er en forkert antagelse. Spilleautomater var de første spil på det danske marked, når man kun tager de fire nuværende fokusområder i betragtning.

Spilleautomater kom til Danmark i starten af 1920’erne, da Københavns Tivoli hentede de første automater hjem til forlystelsesparken i den danske hovedstad. Her blev de hurtigt voldsomt populære og snart fik andre områder i landet øjnene op for de farverige og spændende enarmede tyveknægte, som spilleautomaterne også hed.

Værtshuse, barer og grillbarer rundt om i landet begyndte at montere de populære spilleautomater, så kunderne kunne hygge sig med spil samtidig med deres besøg på beværtningen. Samtlige spilleautomater der udbydes i moderne spillehaller og på barer i Danmark, er i dag under fuld kontrol af den danske Spillemyndighed.

Danskerne kan i dag springe på en langt større vifte af spiludbud, så de gamle enarmede tyveknægte har ikke helt samme effekt og popularitet som i gamle dage. De trækker dog stadig spillere til fadet, mest i byområder med spillehaller som udelukkende er dedikeret til spil på spilleautomater.

Landbaserede kasinoer – fysisk spil på kasinoer rundt om i Danmark

Jeg har besøgt landets mange forskellige fysiske kasinoer for at se og opleve casino spil i sin oprindelige form. I dag føles det næsten som at træde ind i en film eller at rejse tilbage i tiden, når man besøger et fysisk kasino i Aalborg, Aarhus, Odense, Vejle eller København.

Engang var landbaserede kasinoer det eneste sted, man kunne opleve casino spil, og det er klart at dette fokusområde havde sin storhedstid i de første spæde år. I starten af 1990’erne, hvor de første kasinoer blev etableret i Danmark, var det nærmest en eksklusiv ting at gå på kasino. Der var på flere af landets kasinoer en streng dress code, som var med til at skabe en vis følelse af eksklusivitet. Sådan er det dog ikke længere.

Digitaliseringen af casinobranchen tog brodden af de landbaserede kasinoer og i dag er det kun et fåtal, der vælger den ægte vare i fysisk form frem for de landbaserede kasinoer.

Online casino – online netspil på markedets online casinoer

Det fjerde og absolut største fokusområde inden for spil i Danmark er online casinoer. Online casinoerne blomstrede op med internettet i starten af 2000’erne og har især igennem 2010’erne og 2020’erne fået gevaldigt fat i det danske marked.

I dag er online casinoer uden sammenligning den mest populære spilform i Danmark og den har stort set været støt stigende siden man liberaliserede spillemarkedet tilbage i 2012. For omkring 10 år siden var sportsvæddemål det foretrukne spil, men fra omkring 2015-2016 overhalede online casinoerne omsætningen på sportsvæddemål i Danmark. Der er i dag en bred vifte af online casinoer med dansk spillelicens, og der dukker løbende nye op på markedet.





Et kig på de mest dugfriske tal fra det danske spillemarked

Jeg har været statistikken igennem og gennempløjet de absolut mest aktuelle tal fra den danske spillemyndighed. Tallene giver overordnet set et ret sigende billede på tendenser, der har været undervejs gennem adskillige år.

Kigger vi først på de landbaserede kasinoers omsætning, så kan vi se at danskerne i juni 2024 spillede for i alt 32 millioner kroner på landets landbaserede kasinoer. Det udgør samlet set 4,62 procent af den samlede spilomsætning i Danmark. Det er faktisk en anelse under det normale snit, da landbaserede kasinoer længe har stået for cirka 5,7 procent af omsætningen af spil i Danmark.

Hvad angår de fysiske spilleautomater, så valgte de danske spillere her at bruge næsten 100 millioner i juni måned 2024. Det er næsten tre gange så mange penge som danskerne brugte på samtlige spil på landets landbaserede kasinoer. I alt udgjorde de fysiske spilleautomater 13,76 procent af den samlede spilomsætning i Danmark i juni 2024. Faktisk er juni måneds tal et fald på hele 4 procentpoint i forhold til den samlede omsætning på spilleautomater i hele 2023. Her udgjorde dette fokusområde 17,3 procent af den samlede spilomsætning.

Hvad angår online casino spil, så valgte danskerne i juni 2024 at spille for intet mindre end 303 millioner kroner. Det gør igen online casinoerne til danskernes foretrukne spilform af de fire fokusområder. De 303 millioner kroner udgjorde 43,03 procent af den samlede omsætning på spil i Danmark for hele måneden, hvilket er to procentpoint under det samlede gennemsnit for 2023. Her udgjorde online casinoerne 45,28 procent af den samlede omsætning.

Sidste fokusområde er væddemål. I juni måned 2024 valgte de sportsglade danskere her at spille for i alt 271 millioner kroner. Selvom væddemål ubestridt er danskernes næstmest foretrukne spilform, så er 271 millioner kroner på en måned et forholdsvist stort tal. Jeg var faktisk overrasket da jeg så det, indtil det naturligvis slog mig, at tallene her også udgør de første 14 dages omsætning fra EM 2024 i fodbold.

Der spilles altid ekstra meget, når der foregår store sportsturneringer i verden. Her spiller også de borgere, der normalt ikke ville spille. Jeg er overbevist om at vi i de nye tal for juli 2024 også vil se væddemålssektionen være højere end normalt, da disse tal også vil omfatte de sidste 14 dage af EM-slutrunden i Tyskland, såvel som de første 10 dage af OL i Paris.

Med den forhøjede omsætning på væddemål i sommerens løb, endte fokusområdet væddemål med at stå for hele 38,59 procent af den samlede omsætning på spil i Danmark. De danske sportsbettere har derfor næppe kedet sig igennem sommeren. Jeg forventer at det tal helt naturligt vil falde, når der ikke længere er omsætning fra hverken EM eller OL at indregne. Det betyder med stor sandsynlighed, at omsætningen i september og frem vil falde ned på sit normale leje på omkring 32 procent, som det var tilfældet for hele året 2023. Her var der ingen slutrunder i fodbold eller OL-turneringer.

Konklusion

Der kan næppe herske tvivl om, at online casinoerne vil føre an, når det kommer til foretrukne spil hos danskerne. Tendensen er stadig stigende her på 10. år og der er intet der tyder på at danskerne vil vende online casinoerne ryggen. Sportsbetting forbliver et klart og populært andetvalg, men vil næppe kunne mønstre samme tal som i 2024. Jeg forestiller mig at sektoren for væddemål falder 5-6 procent henover de næste to år indtil der igen er en slutrunde i form af VM i fodbold i 2026.