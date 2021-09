Danskerne storshopper plakater – og det skaber travlhed hos butikkerne

Er der noget, som danskerne bruger mange penge på, så er det boligindretning. Boligindretning er selvfølgelig et vidt begreb, hvorfor det giver mening at specificere, hvad der bruges penge på. Foruden møbler, så ses der en stor efterspørgsel på plakater og lignende former for vægdekoration. Denne store – og voksende – efterspørgsel giver travlhed hos visse butikker, der arbejder hårdt for at kunne følge med.

Dear Sam nyder godt af den kæmpe plakatinteresse

Det er mere reglen end undtagelsen, at danske hjem rummer en eller flere plakater. Ja, faktisk er det blevet mere normalt at have plakater end malerier. Det hænger måske sammen med, at plakater ikke kun er populære blandt de unge, men også blandt alle andre. Og så skal det heller ikke være nogen hemmelighed, at plakater næsten altid er billigere end malerier.

En af de (online) butikker, der nyder godt af den store efterspørgsel, er Dear Sam. De sælger unikke plakater online og har gjort det i mange år med kæmpe succes. Dear Sam har en dansksproget webshop, men firmaet er også til stede på det spanske, italienske, norske, polske og tyske marked for blot at nævne nogle af de øvrige markeder. Med andre ord er der tale om en international webshop, som man bør holde et vågent øje med. Du kan spare 35 % på alle deres plakater ved at bruge rabatkoden DHE35 senest d. 10. september.

Derfor foretrækker danskerne at købe deres plakater online

Det er korrekt, at plakater forhandles både online og offline, men det er hovedsageligt online, at salget sker. Hvordan dette kan være, skal du nok få svar på nedenfor.

Der er flere gode grunde til, at danske forbrugere vælger at shoppe plakater online. En af grundene handler om udvalget – det er nemlig markant større på nettet. Mens mange fysiske butikker kun har et par hundrede forskellige plakater i sortimentet, så har webshops ofte flere tusinde forskellige plakater. Med så stort et udvalg, så er der en rigtig god chance for, at du kan finde en plakat efter din smag.

Et stort udvalg er en god grund til at handle online, men man kan altså også glæde sig over, at priserne på plakater er ganske lave på nettet. Ofte kan du spare mange procenter ved at handle hos en webshop, så ønsker du at købe nye plakater uden at sprænge budgettet, så gå online.

Fremtiden for plakatmarkedet ser lys ud

Interessen for plakater er efterhånden så stor, at man kan tale om, at der er opstået et plakatmarked. Der er vel at mærke tale om et marked, der går en lys fremtid i møde. Det er i hvert fald svært at forestille sig, at interessen for plakater ikke også vil være stor om 5, 10 og 15 år. Til gengæld er det meget sandsynligt, at motiverne og citaterne vil ændre sig med tiden. Ligeledes kan der sagtens være nogle farver, der er populære nu, der er yt om nogle år. Heldigvis er plakater typisk så billige, at man nemt kan skifte dem ud uden at få dårlig samvittighed.

Står du også og mangler nye plakater til dit hjem? Så sving forbi Dear Sam og udforsk deres sortiment.