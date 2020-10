Brændeovnssæsonen nærmer sig

Hvis man åbner en vindue eller går udenfor en dør, så har man nok opdaget det. For selvom efterårsvejret generelt har vist sig fra sin pæne side, så kommer man ikke uden om, at det er lige hvad det er – efterår. Det betyder, at sommeren er slut og at vi går den koldere tid i møde. Det betyder også, at det er ved at være sæson for igen at tænde op i brændeovnen og nyde de mørke aftenener ved ildens skær. Det er altså også ved at være tid til at investere i brænde, hvis man da ikke allerede har et lager liggende.

Hvilken slags brænde skal du bruge?

Der er nok nogen der kunne være fristet til at sige, at brænde er brænde og at alt træ kan brænde. Det sidste er måske rigtigt, men er er meget stor forskel på træ og hvilken type du vælger. For det første må du naturligvis ikke bruge træ, der er behandlet. Det vil sige at alt hvad der hedder trykimprægneret træ, træ der er malet og lignende, naturligvis er et stort no-go. Det er også en rigtig dårlig ide at gå ud i skoven og finde en masse smågrene, der lige er lidt fugtige. For selvom de brænde, når ovnen er varm, så fordamper der mere vand og det et generelt langt dyrere.

Ofte bruger man bøg, eg, ask eller elm da det har den højste rumtæthed og dermed “yder” bedst. Vandindholdet i brændet bør være på 18% eller under, men ikke under 10%. Hvis man selv fælder brændet svarer det typisk til, at det skal ligge til tørre i ca. et års tid et sted, hvor det ikke udsættes for regn. Du kan naturligvis også købe det, hvor det er tørret for dig. Du kan købe brænde og optænding her. Hvor meget det koster afhænger ofte af i hvor store mængder du køber det. Hvis du køber det i små poser i sommerhusområder, er prisen eksempelvis meget højere, end hvis du køber et brændetårn, med brænde til hele sæsonen.

Når du tænder op, findes der alverdens små optændingsblokke af sprit og lignende. Disse er gode til at få sat gang i ilden, med lad være med at bruge dem til mere. Brug et par små tændblokke sammen med et stykke sammenkrøllet avispapir. Med det sætter du ild til nogle tynge optændingsgrene, der er er tørre, og så skal ilden nok fat fat i de større stykke brænde.

Hvis du følger disse ganske enkle råd, kan du se frem til mange dejlige timer ved brændeovnen.