5 gode råd til indbrudssikring

At komme hjem fra ferie og opdage at der har været indbrud i sit hus, er ikke nogen sjov oplevelse. Og er for dem, der oplever noget, der kan sætte sig i dem som en særdeles krænkende oplevelse, der gør at man føler sig usikker i sit eget hjem i lang tid efter det er sket. Da følelsen af at der har været nogen fremmede i éns hus, som har rodet i éns private ting, er meget grænseoverskridende.

Indbrud er ulovlig indtrængen i en bygning med henblik på at begå en forbrydelse eller et tyveri, hvor tyveri er ulovlig tilegnelse af ejendom. Indbrudstyve går ofte efter huse, fordi de som regel ligger inde med flere værdigenstande end andre typer af ejendomme. Og især er det villaer og parcelhuse i ét plan, som indbrudstyvene går efter – dette skyldes at der til denne type huse er en have rundt om, som de kan gemme sig i, og arbejde i ly af samt at det er nemmere og hurtigere at komme af med byttet, når det er i stueplan. Det er noget sværere at gemme sig, når det drejer sig om lejligheder, ligesom det er meget besværligt for en tyv at skulle op og ned af trapper.

Derfor skal du som husejer være særlig opmærksom på at du er i risikogruppen for indbrud i din bolig. Det er dit eget ansvar at beskytte din ejendom og dine ejendele mod indbrud og tyveri, hvilket man kan gøre på flere forskellige måder.

Hos AB Låsservice ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at hjælpe med at finde de tiltag, der er mest relevante for dig og din bolig, og tager derfor gerne en uforpligtende snak med dig, og finder frem til den løsning, der passer bedst til din situation.

AB Låsservice er eksperter i indbrudssikring

AB Låsservice er en låsesmed og låseservice med over 10 års erfaring indenfor låse- og alarmservice, og virksomheden har i dag afdelinger i Danmark i Odense, hvor den samme gode låseservice tilbydes.

Ligger du inde med værdigenstande i dit hjem, er det en rigtig god idét at sikre dig så godt som muligt mod indbrud. Og det er faktisk muligt at reducere risikoen for indbrud betragteligt ved hjælp af diverse tiltag. Det er det, man med en fagterm, kalder for innbrudssikring.

Indbrudssikring er en yderst vigtig del af sikkerheden i hjemmet, og gør at man fx kan tage på ferie med meget mere ro i maven og vished om at ens hjem og værdigenstande, er sikret bedst muligt mod tyveri.

Her er AB Låsservices 5 gode råd til innbrudssikring, der kan hjælpe dig med at sikre din bolig mod indbrud:

Lås alle døre og vinduer, når du ikke er hjemme. (Dette er også vigtigt ift. forsikring) Få installeret et alarmsystem Lad ikke værdigenstande ligge frit fremme (såsom smykker, kontanter m.m.) Få boligen til at se ud som om den er beboet, når du er væk fra den i længere tid

5. Installér bevægelsessensorer rundt om din ejendom, der tænder lys når nogen nærmer sig.