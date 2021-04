3 smarte måder, du kan bruge en knagerække på

Når vi indretter vores hjem, er det vigtigt at tænke over, hvordan vi hurtigt og nemt kommer af med de ting, vi har i hænderne. Det gælder alt fra legetøj til overtøj. Du tænker måske ikke over det. Men en knagerække er nærmest en fast bestanddel af alle hjem. Den holder nemlig styr på vores tøj, håndklæder og tasker. Foruden at være praktisk, kan knagerækken også indgå som en del af indretningen af dit hjem. Læs med og få mere inspiration til valg af din næste knagerække.

En knagerække er en overset del af vores funktionelle indretning. Det virker måske ubetydeligt, men den sparer os faktisk for rigtig meget besvær, og holder styr på mange af vores ting såsom:

Jakker

Tasker

Muleposer

Håndklæder

Hatte

Samtidig er den praktisk, fordi den fylder meget lidt og kan placeres næsten overalt. Normalvis hænger der knagerækker i vores entré, men mange har også en knagerække på badeværelset til håndklæder. Det er heller ikke atypisk, at se knager i soveværelset, hvor nogle bruger dem til dekoration eller til at hænge morgenkåben eller håndklæder på.

Knagerække til dit overtøj

Den klassiske anvendelse af knagerækken er til at hænge vores jakker og tasker på, når vi kommer hjem. Derfor ses den ofte hængende i entréen.

Nogle vælger i stedet at have et stort klædeskab i entréen, hvor der er plads til jakker på bøjler. Men hvis du har en lille entré, er en knagerække praktisk, fordi den fylder meget lidt. Derudover er det langt hurtigere at hænge din jakke på en knage fremfor en bøjle.

Til entréen kan du med fordel købe en knagerække med hattehylde. Så får du ekstra opbevaringsplads og udnytter højden. På hylden kan du placere nogle fine kasser eller kurve, som du kan bruge til opbevaring af f.eks. huer og handsker, reflekser, små paraplyer eller andet, du har brug for på vej ud ad døren.

Husk at overveje størrelsen på knagerne, inden du køber. Det er nemlig vigtigt, at det lille jakkeophæng kan komme omkring knagen.

Hæng håndklæderne til tørre

Det bedste ved at komme ud ad badet er at vikle sig ind i et blødt, tørt håndklæde. Derfor er det vigtigt, at dine håndklæder har mulighed for at tørre mellem badene – ikke mindst af hygiejnemæssige årsager.

Hvis du har mulighed for at installere en håndklædetørrer med varme, så gør endelig det. For et lunt håndklæde er superlækkert – og nedbringer fugten i badeværelset.

Men bor du f.eks. til leje, så kan du med fordel sætte knager op på dit badeværelse til at hænge dine håndklæder på. Sørg for, at knagerne hænger højt nok oppe til, at håndklæderne ikke rammer gulvet.

Knagerække som praktisk nøgleholder

Er du på udkig efter en smart måde at opbevare og holde styr på dine mange nøgler, så kan en knagerække være svaret. Den kan du hænge lige indenfor hoveddøren, så du altid har et sted at placere dine nøgler. Det sikrer også, at du ikke smækker dig ude, fordi du altid bliver mindet om at huske dine nøgler, inden du går ud ad døren.

Det er smart og praktisk.