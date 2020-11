3 gode råd til dig med et lille hjem

Det er en kunst at indrette sig funktionelt på få kvadratmeter, og det kræver, at man er omhyggelig med de ting og møbler, man vælger at indrette boligen med. Der er nemlig i små hjem stor risiko for at det ser kaotisk og snævert ud. Det er dog muligt at indrette sig, så hver kvadratmeter bliver udnyttet på bedst mulig vis – både i forhold til funktionalitet og overskuelighed. Vi har her samlet 3 gode råd til dig, der har et lille hjem, som du gerne vil have det bedste ud af.

Helvægsreoler

Opbevaring er én af de ting, som er yderst besværlige at få plads til i små hjem. Det handler derfor i høj grad om at indtænke opbevaring på smarte måder. Én måde er helvægsreolen. På den måde får du samlet al opbevaringsplads samlet ét sted, i stedet for at have spredt alting rundt i hele boligen her og der, hvor der lige er plads. Det giver dig en masse opbevaring til alt muligt samtidig med at væggen bliver udnyttet optimalt.

Møbler på mål

Møbler på mål er en fantastisk løsning, når du bor småt og måske endda har skæve vinkler i hjemmet. Det giver nemlig mulighed for at arbejde med boligens form og pladsmuligheder frem for imod dem. Det kan f.eks. være en god idé, hvis du har brug for et skrivebord eller spisebord på specialmål, så det passer ind et bestemt sted. Det er her især det såkaldte plankebord, der er populært. Plankebordet kan nemlig designes helt ned til mindste detalje – udover størrelsen – bl.a. træsort, oliebehandling og bordben.

Lyse farver

Det er bedst at holde indretningen i lyse farver, når man bor småt. Mange forskellige farver kan nemlig hurtigt få et rum til at se meget rodet ud, imens mørke farver kan gå ind og gøre rummet meget mere kompakt. Den ideelle løsning er at vælge en lys farve og bruge denne i flere toner for at skabe lidt spil – og brug så kun mørke farver i et minimalt omfang for at skabe lidt kontrast.

Multifunktionelle møbler

Når du indretter små rum, bør du vælge møbler med stor omhu. Der er intet værre end et små hjem, der er fuld af pladskrævende møbler, som i virkeligheden ikke har den store funktion. Det er derfor en god idé at finde mere kompakte møbler, som har flere funktioner eller er fleksible. Det kan f.eks. være møbler med indbygget opbevaring, som f.eks. en puf, en sofa eller en seng. Det giver mere plads, idet du ikke skal bruge en masse garderobeskabe til opbevaring.