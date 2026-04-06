Jeg satte mig ned med Van Der Valk en aften, hvor jeg egentlig bare ville have noget at se på. Noget der fyldte skærmen uden at kræve for meget. Men Amsterdam tog mig med ind, og jeg glemte at kigge på uret.

Van Der Valk er en britisk krimiserie fra 2020, der sendes på ITV og kan ses i Danmark på bl.a. TV2 Charlie og Prime Video. Den er baseret på de klassiske romaner om den hollandske detektiv Piet Van Der Valk – og den moderne version bringer ham tilbage til kanalerne, de smalle gader og det lys, som Amsterdam har patent på. Krimiserien er ikke perfekt. Men den rammer noget. Og det er nok til, at jeg vil anbefale den til alle, der kan lide at føle lidt, mens de ser.

Hvordan føltes Van Der Valk?

Det føltes som en by, jeg gerne ville bo i – og en historie, jeg gerne ville være tæt på, men på sikker afstand.

Marc Warren spiller Piet Van Der Valk, og han bærer serien på en måde, der ikke skriger ad én. Han er stille. Eftertænksom. Han har noget på hjerte, men han siger det ikke altid. Og det er netop det, der gør ham interessant. Man sidder og venter på, at han åbner sig lidt mere – og de gange han gør, mærker man det.

Amsterdam er næsten en karakter i sig selv i denne krimiserie. Kanalerne, markederne, de tætte bykvarterer – det er ikke bare staffage. Det er stemning. Det er identitet. Og jeg sad flere gange og tænkte: jeg vil derhen.

Serien er ikke hård på den måde, som mange crime dramas er i dag. Den forsøger ikke at chokere. Den fortæller historien roligt, og det har jeg faktisk respekt for.

Relationer og kemi

Det er her, Van Der Valk for mig bliver rigtig interessant – og lidt frustrerende.

Maimie McCoy spiller Lucienne Hassell, Van Der Valks nærmeste kollega, og de to har en kemi, der er svær at ignorere. Det er ikke romantisk – eller måske er det lidt? Uanset hvad er det ægte. De sparrer, de udfordrer hinanden, og der er respekt imellem dem, som ikke behøver at blive forklaret med ord. Det er den slags relation, der er sjælden på skærmen.

Barry Ward og Elliot Barnes-Worrell er også en del af efterforskningsholdet, og de bidrager med en dynamik, der gør gruppen varm og menneskelig. Det er ikke bare kolleger. Det er mennesker, der kender hinanden. Det kan man mærke.

Luke Allen-Gale er med som en karakter, der tilføjer noget gnidning til dynamikken – og det er godt. En god krimiserie har brug for de gange, noget ikke er glat og afgjort.

Jeg ville ønske, at serien turde gå dybere ind i relationerne. Nogle gange er det, som om historien om efterforskningen skubber de menneskelige forbindelser lidt til side. Og det er der, jeg savner mest.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en særlig stemning i Van Der Valk, som sidder fast.

Det er ikke de store vendepunkter. Det er de små øjeblikke. En pause i en samtale. Et blik over bordet. En scene langs kanalen, hvor byen holder vejret et sekund.

Jeg husker en scene, hvor Van Der Valk er alene med sin tanke og byen bag sig. Intet siges. Men noget kommunikeres. Det er den slags øjeblikke, der gør en TV-serie til mere end underholdning.

Castets arbejde i de stille scener er det, der for mig løfter Van Der Valk over gennemsnittet. Marc Warren er ikke bange for at lade ingenting ske – og det kræver faktisk mod som skuespiller.

Det føltes ægte.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig.

Der er episoder, hvor plottet tager over på bekostning af mennesket. Efterforskningen kører, mordene opklares, og alt er pænt og logisk – men hjertet er ikke altid med. I de øjeblikke forsvinder serien lidt bag sin egen professionalisme.

Jeg ville ønske, at Van Der Valk turde stoppe op lidt oftere. Lade os sidde med karaktererne. Lade os mærke dem – ikke bare se dem arbejde.

Og så er der en vis afstand i fortællingen, der kan gøre det svært at komme helt tæt på. Det er ikke koldt. Men det er ikke varmt hele vejen igennem.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Amsterdam blev siddende i mig i et par dage. Ikke fordi Van Der Valk rystede mig eller fik mig til at græde – men fordi der var noget roligt og ægte over det hele, som jeg ikke forventede. Marc Warren og Maimie McCoy har en kemi, der ikke råber ad en, men som man mærker. Det er en serie, der tror på stilheden – og det sætter jeg pris på.

Medvirkende i Van Der Valk Her er et overblik over skuespillerne i Van Der Valk og deres roller i serien – alle oplysninger er hentet fra de nævnte kilder: Skuespiller Rolle Note Marc Warren Piet Van Der Valk Bærer serien med stilfærdig intensitet – føles ægte Maimie McCoy Lucienne Hassell Stærk kemi med Warren – en af seriens bedste elementer Barry Ward Brad de Vries Menneskelig og troværdig – føles jordbunden Elliot Barnes-Worrell Job Cloovers Tilføjer varme til holdet – rammer fint Luke Allen-Gale Hendrik Davie Skaber gnidning på den gode måde – holder én vågen Tabellen er baseret på verificerede oplysninger fra IMDB, Wikipedia og øvrige kilder.

Hvorfor Van Der Valk stadig føles relevant i dag

Van Der Valk handler ikke bare om mord og efterforskning. Den handler om en by, der rummer alt – og alligevel er der mørke hjørner. Den handler om mennesker, der prøver at gøre det rigtige i en verden, der ikke altid er sort og hvid.

I 2020, da serien udkom, var der noget befriende ved at se en krimiserie, der ikke var nihilistisk eller brutal bare for at virke moderne. Van Der Valk har en grundlæggende tro på, at mennesker betyder noget. At sandhed har en værdi. Det er ikke naivt – det er valgt.

Og Amsterdam som ramme er mere aktuelt end nogensinde. En by med historik, modsætninger, skønhed og problemer. Det er ikke et postkort. Det er et sted.

Den slags fortælling har vi brug for.

Afslutning

Jeg tror, at Van Der Valk er for dem, der kan lide at se en krimiserie og mærke lidt mere end adrenalinet. For dem, der godt kan lide, at tingene ikke altid forklares. For dem, der kan lide Amsterdam – eller bare drømmer om den.

Den er ikke perfekt. Men den er ægte nok. Og det er faktisk ret meget.

Jeg mærkede den.

Skrevet af Sofie Hjerte – for dem der ser med hjertet først.