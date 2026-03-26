Der er film, man ser fordi man skal have noget at se til jul. Og så er der film, der minder dig om, hvorfor julen overhovedet betyder noget. The Christmas Chronicles er den slags film, der sætter sig stille og roligt fast i dig – ikke fordi den er perfekt, men fordi den rummer noget ægte under al den sne og glimmer. Jeg satte mig ned med en kop te og en forventning om en hyggelig Netflix-julefilm, og jeg stod op igen med lidt mere end det.

Hvis du spekulerer på, om medvirkende i The Christmas Chronicles kan bære filmen – ja, det kan de. Og det er ikke en lille ting at sige.

Hvordan føltes The Christmas Chronicles?

Første gang jeg så The Christmas Chronicles fra 2018, var jeg ikke sikker på, hvad jeg egentlig forventede. Det er en julefilm på Netflix, instrueret af Chris Columbus, der også står bag bl.a. de første Harry Potter-film og Home Alone. Det lugter lidt af stor produktion og knapt så meget hjerte. Men så sker der noget.

Filmen finder hurtigt sin rytme – en blanding af juleeventyr, familiedrama og ægte varme. Den er ikke tung. Den er ikke sentimental på en falsk måde. Den føles som en film, der ved, hvad den vil, og som tør lade øjeblikke være stille lange nok til, at du kan mærke dem.

Jeg mærkede den.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Det, der virkelig bærer The Christmas Chronicles, er kemien mellem de medvirkende. Kurt Russell spiller julemanden – og han gør det med en energi og et nærvær, der er svær at ignorere. Han er ikke den bløde, runde julemand fra postkort. Han er varm, sjov, lidt skæv og overraskende menneskelig. Det føles ægte.

Darby Camp spiller Kate Pierce, og hun er filmens hjerte. En ung pige, der har mistet sin far og er ved at miste troen – på jul, på familie og på sig selv. Hun spiller det med en naturlighed, der gør ondt på den gode måde. Hendes relation til julemanden er ikke bare eventyr og sne. Den er sørgelig og håbefuld på samme tid.

Judah Lewis spiller Teddy Pierce, Kates storebror, der er gået lidt tabt i sin egen smerte. Han er hård udenpå og sårbar indeni – og den balance fungerer. Søskendedynamikken mellem Kate og Teddy er en af de ting, jeg husker bedst. Den er ikke idyllisk. Den er reel. To søskende, der navigerer tab og savn på helt forskellige måder.

Og så er der Goldie Hawn som Mrs. Claus i en kort, men varm optræden, der efterlader et smil. Kemien mellem Kurt Russell og Goldie Hawn er – naturligvis – ubesværet. De er et rigtigt par i virkeligheden, og det skinner igennem.

Det føles ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik tidligt i filmen, hvor Kate sidder og ser en gammel video af sin far. Det varer ikke længe. Der er ingen stor musik, ingen stor tale. Det er bare et barn, der savner sin far. Det ramte mig.

Og så er der scenen i politistationen, hvor Kurt Russells julemand sætter sig og synger med en gruppe fremmede mennesker. Det er absurd. Det er overdrevet. Og alligevel er det varmt og levende og fuldt af glæde på en måde, der ikke føles tvungen. Det er den slags scene, man ikke kan forklare – man kan bare mærke den.

Julemanden i denne film er ikke en rekvisit. Han er et menneske – eller noget der minder om det. Og det er Chris Columbus og Kurt Russell, der tilsammen giver ham den dybde.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve. Der er øjeblikke, hvor filmen glider over i det lidt for pæne. Ikke alt holder sin egen standard. Nogle scener løber lidt hurtigere end de burde – som om filmen er bange for at lade stilheden blive for lang.

Og Teddy Pierces rejse fra hård teenager til åben og sårbar dreng sker måske lidt hurtigt. Jeg troede på ham, men jeg ville have haft lidt mere tid med ham i den svære version af sig selv.

Det er ikke store kritikpunkter. Men de er der.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg var ikke forberedt på, at en Netflix-julefilm fra 2018 ville give mig noget at tænke på. Men den gjorde. Kurt Russells julemand og Darby Camps Kate sidder stadig i mig – ikke fordi historien er revolutionerende, men fordi den handler om savn og håb på en måde, der føles ægte. Den er ikke perfekt. Men den er varm. Og den var der, da jeg havde brug for det.

Medvirkende i The Christmas Chronicles – rolliste Her er en oversigt over skuespillerne i The Christmas Chronicles og de roller, de spiller: Skuespiller Rolle Note Kurt Russell Julemanden Bærer filmen – føles ægte og overraskende menneskelig Darby Camp Kate Pierce Filmens hjerte – naturlig og bevægende Judah Lewis Teddy Pierce Sårbar under overfladen – fungerer godt Goldie Hawn Mrs. Claus Kort men varm – kemien med Russell er ubesværet Kimberly Williams-Paisley Claire Pierce Troværdig som moder i sorg Oliver Hudson Doug Pierce Nærværende selv i en lille rolle Medvirkende i The Christmas Chronicles er generelt stærkt cast og bærer filmen med overbevisning.

Hvorfor The Christmas Chronicles stadig føles relevant i dag

Filmen handler ikke egentlig om julemanden. Den handler om to søskende, der har mistet deres far, og om hvad savn gør ved et menneske – og hvad håb kan gøre for at vende det. Det tema er ikke bundet til 2018. Det er ikke bundet til jul.

Vi lever i en tid, hvor mange familier kender til brud, til tab, til den jul der aldrig rigtig ligner den, man husker. The Christmas Chronicles taler til den følelse uden at blive tung. Den siger: det er okay at savne. Og det er okay at tro på noget alligevel.

Det er derfor medvirkende i The Christmas Chronicles og filmen som helhed stadig virker. Den rammer noget rigtigt.

Og det er ikke nemt at gøre i et juleeventyr med snestorme og rensdyr.

Afslutning

Jeg tror, The Christmas Chronicles er den slags film, man ser igen. Ikke fordi den er et mesterværk. Men fordi den er der, når december kommer og luften bliver lidt koldere og man godt kunne bruge noget, der minder én om, at jul stadig kan betyde noget.

Kurt Russell som julemanden er en præstation, ingen burde gå glip af. Og Darby Camp som Kate Pierce er en af de rolige overraskelser, der sidder i én længe efter rulleteksterne.

Den blev hos mig.