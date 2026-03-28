Der er serier, man sætter på for at slå tiden ihjel. Og så er der serier, der stille og roligt sniger sig ind i din aften og gør den lidt varmere, end den var, da du startede. Shakespeare og Hathaway er den slags serie. Jeg satte den på uden de store forventninger – en britisk krimiserie om to privatdetektiver i Stratford-upon-Avon – og fandt mig selv siddende der episode efter episode med et lille smil, jeg ikke helt kunne forklare.

Det er ikke en serie, der råber på din opmærksomhed. Den hviskede. Og det var nok.

Hvis du leder efter medvirkende i Shakespeare og Hathaway, eller bare vil vide om den er din tid værd følelsesmæssigt – så læs med. Jeg forsøger at give dig det ærligste svar, jeg kan.

Hvordan føltes Shakespeare og Hathaway?

Første gang jeg mødte Frank Hathaway og Lu Shakespeare, var det lidt som at træde ind i en gammel boghandel. Lidt rodet, lidt støvet, men med en sjæl, der straks føltes hjemlig.

Der er noget ved den serie, der ikke forsøger at imponere dig. Den er ikke nervøs. Den ved, hvad den er – en hyggelig, varm britisk krimiserie – og den er komfortabel i det. Og det smitter. Jeg følte mig hurtigt tryg i den verden. Stratford-upon-Avon som ramme er næsten for perfekt: en by, der lever og ånder Shakespeare, fyldt med teatermennersker, ekscentriske lokale og hemmeligheder gemt bag kulisserne.

Det er ikke en serie, der bryder dit hjerte eller holder dig vågen om natten af uro. Men den giver dig noget andet – den minder dig om, at god underholdning ikke behøver at være voldsom for at føles rigtig.

Jeg mærkede den.

Relationer og kemi – Føles det ægte?

Det korte svar: Ja.

Skuespillerne i Shakespeare og Hathaway bærer serien på kemien mellem de to hovedkarakterer. Mark Benton som den lidt bitre, sardoniske Frank Hathaway og Jo Joyner som den energiske, optimistiske Lu Shakespeare er et makkerpar, der fungerer, fordi de er så forskellige. De irriterer hinanden. De er enige, når det virkelig tæller. Og langsomt, meget langsomt, bygger der sig noget op imellem dem – ikke dramatisk, ikke påtvunget, men stille og naturligt.

Det er den slags kemi, der er svær at skrive, og sværere at spille. Men Benton og Joyner gør det med en lethed, der får det til at føles som om de faktisk kender hinanden. Som om de faktisk har siddet i den der lille detektivvirksomhed i årevis.

Patrick Walshe McBride som Sebastian Brudenell – Lu’s forlovede og siden medhjælper – er en karakter, der let kunne have følt sig overflødig. Men han bringer noget hjertevarmende naivt og begejstret til dynamikken, som gør gruppen komplet.

Det føltes ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting i Shakespeare og Hathaway, der sidder fast.

Et blik mellem Frank og Lu, der siger mere end nogen replik kunne. Sebastian, der kaster sig ud i en undercover-rolle med en entusiasme, der er halvt pinlig og helt elskelig. De Shakespeare-referencer, der er vævet ind naturligt – aldrig nedladende, aldrig for meget – men der som en stille hilsen til byen og historien bag.

Jeg husker en scene – ikke fordi noget dramatisk skete, men fordi der var et øjeblik af ro midt i det hele. To karakterer, der sad stille et øjeblik og bare var der. Ingen store afsløringer. Ingen tvungne følelser. Bare et øjeblik.

Det er dem, jeg husker. De stille øjeblikke, hvor serien ikke forsøger at overbevise dig om noget.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: Shakespeare og Hathaway er ikke en serie, der udfordrer dig. Historierne er sjove og underholdende, men de er sjældent overraskende. Krimigåderne løses ret forudsigeligt, og til tider mærker jeg, at jeg er foran handlingen med en hel episode.

Og indimellem savner jeg lidt mere dybde. Ikke dramatisk dybde – men den der fornemmelse af, at karaktererne bærer på noget, vi endnu ikke har set. Det kommer i glimt, men ikke konsekvent nok til, at det rigtig sætter sig.

Det er en hyggelig serie. Men til tider for hyggelig – som om den er lidt bange for at mærke sig selv for meget.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på Frank og Lu dagen efter. Ikke voldsomt – men de var der. Som en varm te, du ikke vidste du havde brug for. Serien brød ikke noget i mig, men den lagde sig blidt ind i mit brystkasse og varmt, og det er ikke ingenting. Skuespillerne i Shakespeare og Hathaway bærer en kemi, der føles oprigtig, og det er nok til, at jeg vil vende tilbage til næste sæson.

Medvirkende i Shakespeare og Hathaway Skuespiller Rolle Note Jo Joyner Lu Shakespeare Føles ægte – varm og troværdig Mark Benton Frank Hathaway Bærer seriens hjerte med subtil styrke Patrick Walshe McBride Sebastian Brudenell Hjertevarm og charmerende naiv Note: Kun bekræftede medvirkende i Shakespeare og Hathaway fra de tilgængelige kilder er inkluderet i tabellen.

Hvorfor Shakespeare og Hathaway stadig føles relevant i dag

Der er noget befriende ved en serie, der ikke forsøger at være alt på én gang. I en tid, hvor streamingtjenester konkurrerer om at levere det mest intense, mest traumatiserende, mest grænseoverskridende indhold – vælger Shakespeare og Hathaway en anden vej.

Den handler om fællesskab. Om to mennesker, der er forskellige på næsten alle måder, men finder hinanden i arbejdet og langsomt i livet. Den handler om at være lidt udenfor – Frank er en mand, verden ikke helt forstår, Lu er en kvinde, der ikke altid passer ind – og alligevel finde sin plads.

Privatdetektiv-formatet er klassisk og tidløst, men det er relationerne, der gør serien aktuel. Vi hungrer alle efter historier om mennesker, der faktisk holder af hinanden, selv når de er svære at holde af. BBC-serien giver os det, stille og vedvarende, sæson efter sæson.

Og i den britiske krimiseries hyggelige verden finder man imellem sig selv – lidt mere tryg, lidt mere varm. Det er ikke lidt.

Afslutning

Jeg kom til Shakespeare og Hathaway uden forventninger og forlod den med noget, der ligner taknemlighed. Ikke for de store følelser – men for de små. For Frank Hathaways blik, der altid gemmer mere end hans ord. For Lu Shakespeares urokkelige tro på, at tingene nok skal gå. For en serie, der turde være rolig i en støjende verden.

Den er ikke perfekt. Og det behøver den ikke at være.

Den blev hos mig.

FAQ – Medvirkende i Shakespeare og Hathaway Hvem er de vigtigste medvirkende i Shakespeare og Hathaway? De to hovedroller spilles af Jo Joyner som Lu Shakespeare og Mark Benton som Frank Hathaway. Patrick Walshe McBride spiller Sebastian Brudenell, der er en central del af castet gennem serien. Hvem spiller Frank Hathaway i serien? Frank Hathaway spilles af Mark Benton, der leverer en nuanceret og varm fortolkning af den lidt bitre, men dybt sympatiske privatdetektiv. Hvem spiller Lu Shakespeare? Lu Shakespeare spilles af Jo Joyner, der bringer energi, varme og en troværdig menneskelighed til rollen som den optimistiske halvdel af detektivduoen. Hvor mange sæsoner er der af Shakespeare og Hathaway? Serien har kørt over flere sæsoner på BBC. Kilder bekræfter mindst 5 sæsoner af den britiske krimiserie. Er Shakespeare og Hathaway værd at se? Hvis du er til varm, britisk krimiserie med stærk karakterkemi og en hyggelig stemning – ja, absolut. Det er ikke en serie, der chokerer dig, men en der varmer dig indefra. Hvor kan man se Shakespeare og Hathaway? Serien kan bl.a. ses via Prime Video, Apple TV og Plex – og er tilgængelig i Danmark på flere platforme.

