Jeg husker stadig, hvordan jeg sad i biografen i 2007 og tænkte: dette er slutningen på noget, jeg ikke er klar til at slippe. Pirates of The Caribbean 3 – eller Ved verdens ende, som den hedder på dansk – er ikke bare en eventyrfilm om pirater og havmonstre. Den er en film om at miste noget, man elsker. Om at vælge side. Om at kæmpe for noget, selv når det er umuligt.

Og den slags film… de sætter sig fast.

Medvirkende i Pirates of The Caribbean 3 er et stjernespækket hold, der bringer alt det bedste fra trilogien med sig i en sidste, kaotisk og smukt overdådig afslutning. Hvis du har fulgt Will, Elizabeth og Jack fra begyndelsen – og lad os være ærlige, hvem har ikke? – så er dette et farvel, der faktisk gør ondt på den rigtige måde.

Hvordan føltes Pirates of The Caribbean 3?

Den er lang. Det vil jeg ikke lyve om. Med sine næsten tre timer kan man mærke, at filmen vil alt på én gang. Men der er noget ved den overdådighed, der faktisk rammer mig. Det er som om, Gore Verbinski og skuespillerne i Pirates of The Caribbean 3 vidste, at de var ved at afslutte noget, og de nægtede at gøre det halvt.

Jeg mærkede den.

Den er ikke perfekt. Den er fuld af plotvendinger og alliancer, der skifter hurtigere, end man kan følge med. Men under alt det kaos er der en kerne af ægte følelse – af afskeder, ofre og kærlighed, der koster noget. Og det er præcis dét, der holder mig fast.

Læs også artiklen medvirkende i Deadpool 3

Relationer og kemi

Lad os tale om det, der egentlig betyder noget: kemien.

Johnny Depp som Captain Jack Sparrow er stadig mesterlig. Han er fjollet og dybsindig på samme tid, og i denne film får vi lov til at se, at bag det kaotiske ydre gemmer der sig en mand, der faktisk ved, hvad han gør – og hvad det koster. Det er de stille øjeblikke med Jack, der rammer mig hårdest.

Orlando Bloom som Will Turner og Keira Knightley som Elizabeth Swann bringer al den undertrykte følelse med sig, som de har båret gennem hele trilogien. Deres kærlighedshistorie er ikke glat eller nem. Den er fuld af valg, der gør ondt. Og den slags kærlighed – den, der ikke er gratis – det er den, jeg tror på.

Geoffrey Rush som Captain Barbossa er en fornøjelse i enhver scene. Han er grum og skæv og umulig at forudse, og alligevel er der noget ved ham, der føles… nærmest pålideligt. En god slags uforudsigelig.

Bill Nighy som Davy Jones er mørk og melankolsk på en måde, der overraskede mig. Der er en sorg i den karakter, der stikker dybere end bare skurk-æstetik. Han er knust indvendig, og det kan man mærke.

Chow Yun-fat som Sao Feng tilføjer en ny dimension til universet, og Naomie Harris som Tia Dalma bærer en hemmelighed, der giver hele historien et ekstra lag af noget næsten mytisk.

Det føles ægte – på den måde, som store eventyrfilm kan gøre det, når de er bedst.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er scener i denne film, som jeg simpelthen ikke har glemt.

Bryllupet midt i et søslag. Jeg ved, at det lyder absurd, og det er det jo også – men det rammer noget. Idéen om at vælge hinanden i det mest kaotiske øjeblik. At sige ja midt i en storm. Det er det mest romantiske og det mest desperate på én gang, og jeg sad med klump i halsen.

Og så slutningen. Jeg vil ikke spoile noget. Men jeg vil sige, at det koster noget at se den. Det er ikke den afslutning, alle ville have. Det er den afslutning, der respekterer historien nok til ikke at gøre det for let.

Kevin McNally som Joshamee Gibbs er et lille lys i filmen – den slags loyalitet, der ikke behøver mange ord. Og Jack Davenport som Norrington… han er en karakter, der fortjener mere end han får, men det er præcis det, der gør ham interessant.

Læs også artiklen medvirkende i Transformers 3

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om, at alt er perfekt.

Filmen er overfyldt. Der er momenter, hvor jeg mistede tråden – ikke fordi jeg ikke fulgte med, men fordi historien prøver at rumme så mange alliancer, vendinger og verdener på én gang, at følelserne ind imellem drukner i plottet.

Og der er scener, primært i første halvdel, hvor jeg ville ønske, man havde valgt at blive lidt længere i det stille. Givet os mere tid til at mærke i stedet for bare at se.

Tom Hollander som Lord Cutler Beckett er effektiv som kold, kalkulerende antagonist – men han føles aldrig rigtig farlig på det dybere plan. Han er mere symbol end menneske, og det er den type skurk, jeg har sværest ved at koble mig på.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg sad ikke stille for længe bagefter. Men jeg sad stille. Der er noget ved farvellet til disse karakterer – til Will og Elizabeth og Jack – som sidder fast på en måde, der ikke er støjende, men vedvarende. Filmen er ikke perfekt. Den er for lang og for fuld. Men den rammer der, hvor det tæller: i kærligheden der koster noget, i ofrene der er ægte, og i slutningen, der ikke tager den nemme vej. Det er nok til, at den bliver hos mig.

Medvirkende i Pirates of The Caribbean 3 Skuespiller Rolle Note Johnny Depp Captain Jack Sparrow Føles ægte – han bærer hele universet Orlando Bloom Will Turner Stærk og sårbar på én gang Keira Knightley Elizabeth Swann Modig og knust – en rigtig karakter Geoffrey Rush Captain Barbossa Uforudsigelig på den gode måde Bill Nighy Davy Jones Sørgende og mørk – rammer uventet dybt Chow Yun-fat Sao Feng Mystisk tilstedeværelse, for lidt tid Naomie Harris Tia Dalma Mytisk og stærk – bærer hemmeligheder Tom Hollander Lord Cutler Beckett Kold og effektiv, men mangler dybde Jack Davenport Commodore Norrington Fortjener mere – præcis dét der gør ham interessant Kevin McNally Joshamee Gibbs Varmt og loyalt – den usynlige rygrad

Hvorfor Pirates of The Caribbean 3 stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor alt skal løses hurtigt og pænt. Hvor afskederne helst skal føles gode, og slutningerne helst skal efterlade os glade.

Pirates of The Caribbean 3 gør ikke det. Den siger: nogle ting koster noget. Noget frihed kræver et offer. Noget kærlighed kan ikke rummes i et normalt liv.

Det tema føles ikke forældet. Det føles faktisk mere relevant end nogensinde.

Skuespillerne i Pirates of The Caribbean 3 bærer desuden en trilogi i mål på en måde, der respekterer publikum nok til ikke at forære dem en lykkelig slutning, de ikke har fortjent. I en tid med uendelige franchises og remakes er det noget særligt – at tage farvel og mene det.

Manuskriptet af Ted Elliott og Terry Rossio, produceret af Jerry Bruckheimer og instrueret af Gore Verbinski, er en ambitiøs afslutning på Pirates-serien, der ikke altid lykkes – men som altid forsøger. Og det er der noget smukt ved.

Læs også artiklen medvirkende i Iron Man 3

Afslutning

Jeg tror, at Pirates of The Caribbean 3 er en film, man ikke kan elske perfekt. Man elsker den på trods af. På trods af, at den er for lang. På trods af, at den er for kaotisk. På trods af, at den giver os en slutning, vi ikke bad om.

Men måske er det præcis det, der gør den menneskelig.

Fordi livet er også for langt og for kaotisk og giver os de slutninger, vi ikke bad om. Og alligevel finder vi kærlighed midt i det hele. Midt i stormen. Ligesom Will og Elizabeth.

Den blev hos mig.