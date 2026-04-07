Medvirkende i Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018

Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gik ind til. Jeg kendte historien løst – to kvinder, to kroner, én skæbne. Men jeg var ikke forberedt på, hvor meget det ville ramme mig. Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018 er ikke bare et historisk drama om magt og politik. Det er en film om at være kvinde i en verden, der konstant forsøger at definere dig. Og det føltes ægte.

Filmen er instrueret af Josie Rourke og er et ambitiøst, smukt og til tider knugende portræt af to kvinder, der aldrig mødte hinanden i virkeligheden – men alligevel formede hinandens liv fuldstændigt. Hvis du leder efter noget, der rammer dig i brystet og bliver siddende lidt for længe, så er dette her noget for dig.

Hvordan føltes Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018?

Den ramte. Ikke med det samme – men stille og roligt krøb den ind under huden på mig.

Der er noget ved måden, filmen fortæller sin historie på, som føles meget menneskelig. Det er ikke en film, der råber ad dig. Den hvisker. Den lader øjnene tale, lader pauserne fylde rum, lader dig sidde med ubehaget. Og det var præcis det, der fik mig til at mærke den.

Saoirse Ronan spiller Maria Stuart med en intensitet og sårbarhed, som jeg ikke forventede. Hun er ikke bare en dronning – hun er et menneske, der forsøger at holde fast i sig selv i et system, der er designet til at knuse hende. Jeg troede på hende. Hele vejen igennem.

Og Margot Robbie som Elizabeth I – hun er noget helt for sig selv. Der er scener, hvor hun næsten ikke siger noget, og alligevel mærkede jeg alt. Den ensomhed, hun bærer som dronning, den frygt der gemmer sig bag magten. Det var stærkt at se.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Det, der gør denne film særlig for mig, er dynamikken mellem de to kvinder. To dronninger. To modpoler. Og alligevel er de mere ens, end nogen af dem tør indrømme.

Forholdet mellem Maria Stuart og Lord Darnley – spillet af Jack Lowden – er ét af de steder, filmen rammer smerteligt præcist. Der er en kemi der, men også en skrøbelighed. Et ægteskab, der begynder med håb og ender i noget langt mørkere. Jeg sad og håbede, selvom jeg vidste, hvad der kom.

Joe Alwyn som Robert Dudley og Guy Pearce som William Cecil er med til at tegne det politiske spil omkring de to kvinder. De fungerer som mænd, der tror, de styrer verden – og den kontrast til de to kvinder, der faktisk bærer vægten, er skarp og velspillet.

David Tennant som John Knox, den fanatiske præst, er en karakter, jeg kunne have haft det uden – men netop fordi han er så ubehagelig at se på, gør han noget rigtigt. Han repræsenterer alt det, der holder kvinder nede i denne tid, og han gør det med en kulde, der sætter sig i maven.

Kemien mellem alle disse karakterer føles ægte. Ikke altid varm – men ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er ét øjeblik i filmen, som jeg ikke kan slippe. Det er den scene, hvor Maria og Elizabeth endelig mødes. Det er et kunstnerisk valg fra instruktør Josie Rourke – historisk set mødte de to aldrig hinanden – og netop derfor er scenen så ladet. To kvinder adskilt af stof og skygger. To ansigter. Så meget usagt. Jeg mærkede den.

Jeg mærkede også den stille fortvivlelse i Saoirse Ronans øjne i de scener, hvor Maria langsomt mister alt – sine allierede, sin frihed, sin tro på, at retfærdighed eksisterer. Det er ikke dramatisk fremstillet. Det er bare… sandt. Og det var det, der fik mig til at sidde stille lidt for længe bagefter.

Og så er der det kostumedrama, der omgiver det hele. Det er smukt. Ikke på en distanceret måde – men på en måde, der understreger modsætningerne. Magt og sårbarhed. Pragt og ensomhed.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil gerne være ærlig, for det er det eneste, der er fair.

Der er scener, hvor filmen forsøger at sige for meget på én gang. Politiske manøvrer, religiøse konflikter, dynastiske intriger – det hele tårner sig op, og af og til mistede jeg tråden. Ikke fordi historien er uinteressant, men fordi den prioriterer så mange lag, at det emotionelle rum nogle gange bliver lidt for trangt.

Og Margot Robbie – som jeg i det store hele synes er fantastisk i rollen – får ikke helt den plads, som karakteren fortjener. Elizabeth I er fascinerende, kompleks og smerteligt ensom. Jeg ville have haft mere af hende. Meget mere.

Det er ikke fejl, der ødelægger oplevelsen. Men de holder filmen tilbage fra at være helt perfekt.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Der er noget ved denne film – denne fortælling om to kvinder, der aldrig fik lov til bare at være – som sætter sig i kroppen. Saoirse Ronan og Margot Robbie bærer noget ægte ind i 1500-tallets politiske spil, og det gør ondt på den gode måde. Den blev hos mig.

Medvirkende i Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018 Her er et overblik over de vigtigste skuespillere i Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018 og deres roller: Skuespiller Rolle Note Saoirse Ronan Maria Stuart Føles ægte – bærer hele filmen Margot Robbie Elizabeth I Stærk og ensom – fortjener mere skærmtid Jack Lowden Lord Darnley Smerteligt troværdig – man håber og frygter Joe Alwyn Robert Dudley Subtil tilstedeværelse, fungerer godt Guy Pearce William Cecil Kold magt – rammer ikke hjertet, men meningen David Tennant John Knox Ubehagelig på præcis den rigtige måde Martin Compston Earl of Bothwell Råt og intenst nærvær Ismael Cruz Cordova David Rizzio Varm og sårbar – et af de smukkeste venskaber i filmen Rollelisten er baseret på informationer fra de angivne kilder. Medvirkende i Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018 er hentet fra IMDB, Wikipedia og øvrige linkede sider.

Hvorfor Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018 stadig føles relevant i dag

Det er en historisk film fra 2018, der foregår i 1500-tallets Skotland og England – og alligevel føles den som om den handler om nu.

To kvinder i magtpositioner, der konstant skal bevise deres ret til at eksistere. En verden, der belønner mænd for de samme valg, den straffer kvinder for. Politiske alliancer, der bunder i frygt frem for tillid. Det er ikke bare fortid. Det er velkendt.

Josie Rourke har med dette biografiske kostumedrama skabt noget, der taler til den del af os, som ved, hvad det vil sige at kæmpe for sin stemme – og alligevel miste. Maria Stuart er ikke en heltinde, der vinder. Hun er et menneske, der taber med åbne øjne og holdt hoved. Og det er netop derfor, hun berører.

Det er den slags historiske drama, der minder os om, at noget essentielt aldrig rigtig ændrer sig. Og det er både smukt og lidt skræmmende.

En afsluttende tanke fra mig

Jeg tror ikke, man forlader denne film og tænker: “Det var hyggeligt.” Men man forlader den med noget. En fornemmelse. En tyngde. Måske et stille raseri over, at verden var som den var – og at dele af den stadig er.

Medvirkende i Maria Stuart, Dronning Af Skotland 2018 leverer et cast, der bærer historien med respekt og hjerteblod. Saoirse Ronan er en åbenbaring. Margot Robbie er hjemsøgende. Og den lille scene, der aldrig skete i virkeligheden – men som Josie Rourke gav os alligevel – den tager jeg med mig.

Det føltes ægte. Og det er nok.

Skrevet af Sofie Hjerte – den følelsesdrevne romantiker