Jeg satte mig ned med La Brea en aften, hvor jeg egentlig bare ville have noget let underholdning i baggrunden. Det blev ikke baggrund. Det blev noget, jeg sad med fremad på sofakanten og ikke rigtigt kunne slippe, selv når klokken sagde, at jeg burde sove.

La Brea er en amerikansk TV-serie fra NBC, der fik sin premiere i 2021. Præmissen er vildt ambitiøs: Et gigantisk sinkhole åbner sig midt i Los Angeles og sluger folk ned i en forhistorisk verden. En familie splittes ad. Nogle havner nedenunder. Nogle bliver tilbage ovenover. Og det, der binder dem, er noget så simpelt – og så smukt – som kærlighed og desperation efter at finde hinanden igen.

Det er ikke perfekt. Men det ramte mig alligevel.

Hvordan føltes La Brea?

Serien føles som at stå på kanten af noget, du ikke forstår, men ikke kan lade være med at kigge ned i. Der er en konstant uro – ikke den ubehagelige slags, men den der minder dig om, at du er investeret. At du faktisk holder af disse mennesker.

La Brea er genremæssigt en blanding af drama, science fiction og survival. Det lyder som meget, og det er det til tider også. Men følelsen af at være adskilt fra dem, man elsker – den er universel. Den kender alle til. Og det er dér, serien rammer.

Jeg mærkede den.

Der er øjeblikke, hvor det hele bliver lidt for stort og actionpræget til, at følelserne får lov at lande ordentligt. Men så kommer der et stille øjeblik – et blik, en sætning, et valg – og så sidder jeg der igen og glemmer, at jeg egentlig bare ville se én episode.

Relationer og kemi

Det er familien Harris, der er seriens hjerte. Eve og Gavin Harris er et par, der ikke er et par, når serien begynder – der er revner og gamle sår. Og det er præcis dét, der gør det så smukt, når de desperat forsøger at finde vej tilbage til hinanden og til deres børn.

Natalie Zea spiller Eve Harris – moderen, der havner i den forhistoriske verden. Hun er stærk uden at være ufølsom. Der er noget meget jordnært og troværdigt ved hende. Man tror på hende. Man holder med hende. Jeg gjorde i hvert fald.

Eoin Macken spiller Gavin Harris, faderen der er tilbage i nutiden og forsøger at finde ud af, hvad der er sket. Hans karakter bærer på noget – hemmeligheder, skyldfølelse, kærlighed – og det mærkes. Kemien mellem ham og Natalie Zea føles ægte, selv når de ikke er i samme tidsperiode.

Zyra Gorecki spiller datteren Izzy Harris. Der er noget sårbart og ærligt ved hendes spil, som jeg faldt for. Hendes karakter kæmper med sin egen identitet og plads i kaosset, og det føles ikke påklistret.

Chiké Okonkwo spiller Ty Coleman og leverer en af de performancer, der overrasker mest. Hans karakter har lag. Man mærker, at der er noget mere under overfladen, og det er sjældent nok til at skabe en karakter, man faktisk savner, når scenen er slut.

Jon Seda og Nicholas Gonzalez er begge en del af rollebesætningen og bidrager til det større ensemble, som serien bygger op. La Brea er ikke en en-persons-serie – den trives med sit fællesskab, med de mange karakterer der alle navigerer i det samme kaos, men hver med sin egen baggage.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er ikke de store dramatiske scener, der sidder i mig. Det er de små.

Det er øjeblikket, hvor en mor kigger op mod himlen, som om hun prøver at se igennem tid. Det er et barn, der holder fast i et håb, der burde være urimeligt. Det er to mennesker, der finder hinanden i en verden, der ikke giver mening – og alligevel vælger at tro på, at der er en vej hjem.

Der er noget ved survival-genren, der stripper mennesker ned til det grundlæggende: Hvem er du, når alt det, der normalt definerer dig, er væk? La Brea stiller det spørgsmål og giver ikke altid enkle svar. Det er jeg glad for.

Og så er der Los Angeles – den by, der kendes for overflade og glamour – der pludselig har et gabende sår midt i sig. Der er noget metaforisk smukt ved det, som jeg ikke kunne lade være med at mærke.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve: Der er episoder, hvor serien mister sig selv lidt. Hvor action-elementerne tager over, og de menneskelige øjeblikke drukner lidt i mysterium og plot-twists. Og som den romantiker, jeg er, ville jeg have haft lidt mere tid til relationerne. Lidt mere ro. Lidt mere af det, der fik mig til at holde af serien fra start.

Nogle biroller føles tynde – ikke dårligt spillet, men heller ikke fuldt ud levende. De er der, de gør det, de skal, men man savner dem ikke, når de ikke er på skærmen.

Og nogle gange er præmissen bare… meget. Meget forhistorisk. Meget science fiction. Meget. Det er okay. Men det er heller ikke altid dér, min kærlighed til serien bor.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på La Brea dagen efter. Ikke fordi den var perfekt – det er den ikke. Men fordi idéen om at miste nogen man elsker til noget man ikke forstår, og alligevel nægte at give op… det er noget, jeg kender. Det er noget, vi alle kender. Og det er dét, serien gør rigtigt. Den blev hos mig.

Medvirkende i La Brea – skuespillere og roller Skuespiller Rolle Note Natalie Zea Eve Harris Føles ægte og jordnær – seriens stærke hjerte Eoin Macken Gavin Harris Bærer på noget – troværdig og nuanceret Zyra Gorecki Izzy Harris Sårbar og ærlig, en karakter med rigtig dybde Chiké Okonkwo Ty Coleman Overraskende stærk – lag under overfladen Jon Seda – Solid tilstedeværelse i ensemblet Nicholas Gonzalez – Del af det store fællesskab, bidrager til helheden Medvirkende i La Brea udgør et bredt ensemble, hvor seriens styrke ligger i samspillet snarere end i enkeltpersoner alene.

Hvorfor La Brea stadig føles relevant i dag

La Brea handler om adskillelse. Om familier der splittes ad – ikke af valg, men af omstændigheder de ikke kontrollerer. Og om viljen til at finde vej tilbage.

Det er ikke svært at trække linjer til noget større. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig tabt, adskilt, kastet ind i verdener der ikke giver mening. La Brea tager det bogstaveligt – en sinkhole, en forhistorisk verden, mysterier der ikke lader sig forklare – men det følelsesmæssige tema er tidløst.

Hvad er du villig til at gøre for de mennesker, du elsker? Hvor langt kan du gå, når der ikke er nogen kort, ingen GPS, ingen opskrift?

Det spørgsmål er relevant. Det var det i 2021. Det er det stadig nu.

Serien minder mig om, at vi alle bærer på noget, vi gerne vil hjem til. Og at håb – det urealistiske, hårdnakkede håb – er noget af det mest menneskelige, vi har.

Afslutning

Jeg startede med at ville se én episode. Jeg sluttede med at sidde og tænke over, hvad det egentlig betyder at høre til et sted – og til nogen.

La Brea er ikke den serie, der ændrer dit liv. Men den er den slags serie, der minder dig om, hvad der er vigtigt. Familien. Forbindelsen. Det at nægte at slippe.

Og ind imellem er det nok.

Det føltes ægte. Nok til at det er værd at kaste sig ud i.