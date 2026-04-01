Jeg startede Inventing Anna en tirsdag aften, fordi jeg ikke kunne sove. Jeg sluttede den en lørdag formiddag med koldt kaffe og en fornemmelse af, at jeg havde mødt et menneske, jeg aldrig rigtig forstod – men alligevel ikke kunne lade være med at følge. Det er præcis den slags serie, der sniger sig ind under huden, ikke fordi den er perfekt, men fordi den stiller spørgsmål, som ikke har nemme svar.

Medvirkende i Inventing Anna er stærke, historien er vild, og stemningen er konstant på vippen. Hvis du leder efter en serie, der får dig til at føle noget – og bagefter sidde og diskutere med dig selv – så er det her måske noget for dig.

Hvordan føltes Inventing Anna?

Der er noget foruroligende ved at se en serie om en kvinde, man aldrig helt kan gennemskue. Anna Delvey – eller rettere Anna Sorokin – er ikke en klassisk helt. Hun er ikke engang en klassisk skurk. Hun er noget midt imellem, og det er præcis det, der gør serien så svær at slippe.

Jeg følte mig tiltrukket og frastødt på samme tid. Fascineret af hendes dristighed. Irriteret over hendes kynisme. Og så, pludselig, et øjeblik hvor jeg næsten forstod hende. Næsten.

Serien er skabt af Shonda Rhimes og er baseret på virkelige hændelser – en ung kvinde, der udgav sig for at være en tysk arvtager og snød sig til toppen af New Yorks elite. Det lyder som en thriller, men det føles mere som et psykologisk portræt. Og det er netop der, Inventing Anna finder sin styrke.

Relationer og kemi

Det er journalisten Vivian Kent, spillet af Anna Chlumsky, der er vores indgang til Anna Delveys verden. Og jeg er glad for det. Vivian er ikke naiv – hun er nysgerrig og drevet, og kemien mellem hende og Julia Garners Anna er fascinerende. De to kvinder kredser om hinanden som planeter, der tiltrækker og frastøder hinanden i samme bevægelse.

Julia Garner spiller Anna Delvey med en intensitet, der er svær at se bort fra. Der er øjeblikke, hvor hun med et enkelt blik siger mere, end hun nogensinde siger med ord. Det er den slags præstation, man ikke glemmer.

Skuespillerne i Inventing Anna er generelt stærke. Alexis Floyd spiller Neff, Annas ven og fortrolige på hotellet, og hun bringer en varme til serien, som jeg faktisk hungrede efter. Hendes relation til Anna føles ægte – ikke fordi den er enkel, men fordi den er fuld af tvivl og hengivenhed på én gang.

Laverne Cox spiller Kacy Duke, Annas personlige træner, og hun er bemærkelsesværdig i sin rolle. Der er en scene – jeg vil ikke røbe for meget – hvor hun konfronterer spørgsmålet om loyalitet og bedrag, og det ramte mig mere, end jeg havde forventet.

Katie Lowes er også med i cast, og hun leverer en performance, der stille og roligt sætter sig fast.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik i serien, hvor Anna sidder alene og bare ser ud ad et vindue. Ingen dialog. Ingen forklaring. Og alligevel – eller måske netop derfor – følte jeg, at jeg forstod hende bedre i det øjeblik end i alle hendes store monologer.

Det er de små øjeblikke, Inventing Anna er bedst til.

Et andet øjeblik: Vivian og Anna taler om ambition. Om hvad kvinder må gøre for at blive taget seriøst. Det er ikke subtilt, men det er ægte. Jeg mærkede det.

Og så er der New York selv. Ikke som kulisse, men som karakter. Manhattan summer under overfladen af hver eneste scene – en by, der elsker en god fortælling, uanset om den er sand.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: serien er lang. Den er ni episoder, og der er steder, hvor den strækker sig lidt for meget. Nogle sideplots føles som omveje frem for nødvendige stop.

Og ind imellem – sjældent, men det sker – føltes Annas karakter mere som et symbol end et menneske. Som en idé om dristighed frem for en person med en reel indre verden. Jeg ville have hende tættere på. Jeg ville have mere af, hvad der foregik bag øjnene.

Det er ikke en fejl, der ødelægger serien. Men det er en mangel, jeg lagde mærke til.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på Anna Delvey dagen efter. Og dagen efter det. Ikke fordi jeg beundrer det, hun gjorde – men fordi hun tvang mig til at spørge, hvad ambition egentlig koster, og hvem der bestemmer prisen. Det er det, en god serie gør. Den efterlader dig med et spørgsmål, du ikke havde, da du startede.

Medvirkende i Inventing Anna Skuespiller Rolle Note Julia Garner Anna Delvey / Anna Sorokin Intens og uforglemmelig – føles ægte Anna Chlumsky Vivian Kent Varm og troværdig indgang til historien Alexis Floyd Neff Seriens hjerte – bringer ægte varme Katie Lowes Rachel Stille og eftertænksom – sætter sig fast Laverne Cox Kacy Duke Stærk og nuanceret – rammer når det gælder

Hvorfor Inventing Anna stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor identitet er flydende og social status kan konstrueres med det rette billede, den rette stemme, det rette navn. Anna Sorokin forstod det instinktivt. Hun byggede en karakter – og verden troede på den.

Det er ikke kun en historie om svindel. Det er en historie om, hvad vi vælger at se, og hvad vi vælger at ignorere, fordi historien er for god til at sætte spørgsmålstegn ved.

Medvirkende i Inventing Anna giver disse temaer ansigt og krop. Julia Garner og Anna Chlumsky forankrer en fortælling, der ellers kunne have følt sig som ren sensationalisme. I stedet føles det som noget, der faktisk handler om os – om begær, om anerkendelse, om hvem der får lov til at drømme stort.

Shonda Rhimes som kreator og producer har skabt en serie, der ikke er bange for at stille ubehagelige spørgsmål. Og det er præcis det, der gør den værd at se.

Den bliver hos mig – ikke som underholdning, men som eftertanke.

Afslutning

Jeg ved ikke, om jeg kan lide Anna Delvey. Jeg tror ikke, det er meningen, at jeg skal. Men jeg er glad for, at jeg tilbragte ni episoder i hendes selskab. Fordi hun mindede mig om noget, jeg helst ikke tænker for meget på: at vi alle fortæller historier om os selv. At vi alle, på en eller anden måde, er under opbygning.

Inventing Anna er ikke en serie om en svindler. Det er en serie om os alle sammen. Og det føltes ægte.