Jeg er ikke typen, der normalt falder for krimi. Jeg har altid haft det sådan, at mordgåder og detektivhistorier godt kan føles kolde – mere som intellektuelle puslespil end ægte menneskelige historier. Men så faldt jeg over Inspector Lynley, og noget skete.

Det er en britisk krimiserie fra BBC, baseret på romanerne af Elizabeth George, og den handler om Detective Inspector Thomas Lynley – en aristokratisk detektiv fra Scotland Yard – og hans makker, den jordnære og skarpe Sergeant Barbara Havers. På papiret lyder det måske som en klassisk tv-serie. Men det er mere end det. Det er en serie om to mennesker, der er hinandens modsætninger, og som alligevel – langsomt, ufuldkomment, troværdigt – finder ud af, at de har brug for hinanden.

Og det ramte mig.

Hvordan føltes Inspector Lynley?

Jeg husker, da jeg satte mig ned med den første episode. Jeg forventede noget hyggeligt og uforpligtende. Noget man kan have i baggrunden. Det fik jeg ikke.

Inspector Lynley har en tone, der er rolig og vedholdende – ligesom den slags regnvejr, der ikke larmer, men bare bliver ved. England er grå og smuk. Menneskene er ufuldkomne og genkendelige. Og midt i alt det finder man sig selv helt opslugt – ikke af mordene, men af de mennesker, der efterforsker dem.

The Inspector Lynley Mysteries er ikke en serie, der skriger efter din opmærksomhed. Den venter tålmodigt, til du er klar til at mærke den. Og det er netop dér, den vinder.

Det føltes ægte.

Relationer og kemi

Lad mig tale om det vigtigste: kemien mellem Nathaniel Parker som Thomas Lynley og Sharon Small som Barbara Havers.

Det er sjældent, man ser et makkerpar i en krimiserie, der fungerer på den her måde. De er ikke romantisk involverede. De er ikke enige. De irriterer hinanden, de udfordrer hinanden, og alligevel er der noget varmt og vedvarende imellem dem – som en gammel venskabsknude, man ikke rigtig kan forklare, men heller ikke ville undvære.

Nathaniel Parker spiller Lynley med en slags kontrolleret sorg. Der er noget bag øjnene på ham, noget han ikke siger, og det gør karakteren interessant på den stille måde. Han er ikke en superhelt. Han er en mand med privilegier og smerte, og Parker formår at bære begge dele uden at overdrive.

Sharon Small som Sergeant Barbara Havers er til gengæld det, der holder serien til jorden. Hun er ru og direkte, og der er øjeblikke, hvor hun næsten stjæler hele scenen uden at gøre noget som helst spektakulært. Bare et blik. En sætning. En tavshed. Det er de øjeblikke, jeg husker.

De medvirkende i Inspector Lynley er generelt valgt med omhu – det føles som om, ingen er der tilfældigt.

De øjeblikke der blev hos mig

Jeg tænker på de stille scener. De øjeblikke, hvor der ikke siges noget vigtigt, men alligevel siges alt.

Et blik udvekslet hen over et åsted. Havers’ stædighed, når hun ved hun har ret. Lynleys måde at bære sin klasse på – som noget lidt skamfuldt, lidt sorgfuldt. Og så de engelske landskaber, der folder sig ud i baggrunden som et gammelt, vemodigt maleri.

The Inspector Lynley Mysteries har en evne til at lægge små detaljer ind, som man ikke opdager i første omgang. Et udtryk. En pause. En replika, der virker som en sætning om noget helt andet. Det er den slags, der gør, at jeg kom tilbage episode efter episode – ikke for at finde ud af, hvem der gjorde det, men for at finde ud af, hvem disse mennesker egentlig var.

Jeg mærkede den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil gerne være ærlig her – for det er det, Sofie Hjerte altid er.

Der er episoder i Inspector Lynley, der føles lidt rutineprægede. Mordgåderne følger ind imellem et mønster, der er lidt for forudsigeligt, og i de episoder kan man mærke, at serien hviler lidt for tungt på genreforventningerne i stedet for på karaktererne.

Og nogle gange savner jeg lidt mere af Lynleys indre verden. Han er skrevet med dybde – det kan mærkes – men der er episoder, hvor han forbliver lidt for lukket, selv for os som seere. Det er ikke ødelæggende. Men det er noget, jeg lagde mærke til.

Det er en britisk krimiserie, der ved, hvad den er – og det er en styrke, men det sætter også grænser for, hvor overraskende den tør være.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på den dagen efter. Og ugen efter. Ikke som noget, der knuste mig, men som noget, der havde sat sig stille i mig – som en sang, man ikke kan huske melodien på, men ved man godt kan lide. Nathaniel Parker og Sharon Small som makkerpar er noget særligt, og det er sjældent, man finder den slags kemi i en krimiserie. Inspector Lynley er ikke perfekt, men den er ægte – og det er mere værd.

Medvirkende i Inspector Lynley Her er de skuespillere i Inspector Lynley, der fremgår af kilderne: Skuespiller Rolle Note Nathaniel Parker Detective Inspector Thomas Lynley Føles dybt og tilbageholdt – bærer serien Sharon Small Sergeant Barbara Havers Stjæler scener med den mindste gestus – rammer ægte Øvrige medvirkende i Inspector Lynley varierer episode for episode og sæson for sæson – men de to ovenstående er seriens hjerte og sjæl.

Hvorfor Inspector Lynley stadig føles relevant i dag

Inspector Lynley er ikke bare en krimiserie om mordgåder. Den handler om klasseforskel, om to mennesker der ikke burde passe sammen men gør det, og om den slags ensomhed, som selv privilegerede mennesker kan føle.

I en tid, hvor vi taler meget om, hvem vi er bag vores facade – bag vores titler og vores baggrunde – er Thomas Lynley og Barbara Havers forbløffende aktuelle. De er begge fanget i noget. Han i sin klasse og sin fortid. Hun i sin stædighed og sine begrænsninger. Og alligevel bevæger de sig fremad – som vi alle gør.

Elizabeth Georges univers, som serien er baseret på, handler i bund og grund om menneskers evne til at bære smerte og stadig møde op. Det er et tema, der aldrig bliver forældet.

Serien vises fortsat på kanaler som TV 2 Charlie og kan ses på platforme som Prime Video og Plex – og det faktum, at folk stadig finder den og vender tilbage til den, siger noget. Det er ikke nostalgi. Det er kvalitet.

Afslutning

Jeg satte mig ned med Inspector Lynley uden store forventninger, og jeg stod op med noget, jeg ikke helt kan sætte ord på. Det sker sjældent.

Det er ikke den perfekte serie. Men den er menneskelig. Og de bedste ting er sjældent perfekte – de er bare ægte.

Hvis du har lyst til at mærke noget, uden at det skriger efter dig, så er The Inspector Lynley Mysteries noget for dig. Tag en kop te. Find en regnvejrsdag. Og lad Lynley og Havers gøre resten.

Den blev hos mig.