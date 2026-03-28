Jeg husker, da jeg første gang hørte om Hvor Flodkrebsene Synger. Titlen alene føltes som noget, der kom fra et sted dybt inde i naturen – stille, hemmelighedsfuldt og lidt vemodigt på samme tid. Og det er præcis sådan, filmen føles, når du sidder med den. Den er ikke hurtig. Den er ikke nem. Men den er ægte på en måde, der bliver ved med at sidde i kroppen, længe efter rulleteksterne er kørt forbi.

Hvis du spørger mig, om Hvor Flodkrebsene Synger er værd at opleve – så er svaret ja. Ikke fordi den er perfekt, men fordi den tør noget, som mange film ikke tør: den lader stilheden tale.

Hvordan føltes Hvor Flodkrebsene Synger?

Der er film, man ser. Og så er der film, man mærker. Denne her tilhører den anden kategori.

Historien om Kya – pigen fra marsklandskabet, der vokser op alene, forladt af alle hun elsker, og alligevel finder sin egen styrke – den ramte mig på en måde, jeg ikke helt havde forberedt mig på. Det er ikke en film, der råber ad dig. Den hvisker. Og netop fordi den hvisker, lytter du ekstra godt efter.

Jeg sad med en mærkelig blanding af sorg og beundring. For Kya er ikke et offer. Hun er et menneske, der lærer at overleve i en verden, der ikke har plads til hende – og det føltes utrolig smukt og utrolig trist på samme tid.

De medvirkende i Hvor Flodkrebsene Synger bærer den her tone hele vejen igennem. Der er ingen overdrivelse. Ingen store dramatiske øjeblikke for effektens skyld. Bare mennesker, der prøver at finde hinanden – eller mister hinanden.

Læs også artiklen medvirkende i Nomadland

Relationer og kemi

Det er i relationerne, at Hvor Flodkrebsene Synger virkelig åbner sig.

Daisy Edgar-Jones spiller Kya, og hun gør det med en sårbarhed, der føles helt uden filter. Hendes øjne siger mere end noget dialog nogensinde kunne. Når hun ser på andre mennesker, er der altid det der lille lag af forsigtighed – som om hun ved, at kærlighed kan tages fra én igen.

Taylor John Smith spiller Tate, den unge mand der ser Kya for den hun virkelig er. Og kemien mellem dem – åh, den er stille og blød og helt rigtig. Det er ikke den store, stormende romantik. Det er to mennesker, der langsomt lærer at stole på hinanden. Og det føles ægte.

Harris Dickinson spiller Chase, og han repræsenterer noget andet. Noget mørkere. En kærlighed, der koster for meget. Skuespillerne i Hvor Flodkrebsene Synger navigerer den her kompleksitet med en ro, der imponerede mig.

Og så er der Sterling Macer Jr. som Jumpin’ og Michael Hyatt som Mabel – to bifigurer, der rummer så meget varme og menneskelig godhed, at de stjæler hjertet i de scener, de er med i.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting, der gør det.

Den måde Kya lærer at læse. Den måde naturen omgiver hende som noget levende og nærværende – næsten som en karakter i sig selv. Marsklandskabet er ikke bare en baggrund. Det er hendes hjem, hendes trøst, hendes sprog.

Der er et øjeblik, hvor Kya ser på fuglene og tegner dem med den præcision, der kun kommer af ægte kærlighed til noget. Det øjeblik – det blev hos mig.

Og stilheden. De scener, hvor ingen siger noget, men alt alligevel siges. De medvirkende i Hvor Flodkrebsene Synger forstår, at tavshed også er et sprog.

Jeg mærkede den.

Læs også artiklen medvirkende i The Notebook

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig, fordi det er det, Sofie Hjerte altid er.

Retssagen – den del af historien, der udgør filmens mere thriller-agtige lag – den føltes ind imellem lidt fjern fra den del af filmen, jeg elskede mest. Ikke fordi den var dårlig. Men fordi den trak mig lidt ud af den intime, drømmende stemning, som de bedste scener havde skabt.

Der var øjeblikke, hvor jeg ønskede, at filmen turde blive endnu mere stille. Endnu mere i Kyas indre verden. Det er en meget personlig kritik – men det er jo netop det, Sofie Hjerte vurderer.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Der var noget ved Kyas ensomhed – og hendes stædige, tavse styrke – der satte sig fast i mig på en måde, jeg ikke havde forventet. Ikke alt var perfekt. Men noget føltes dybt ægte. Og det er det, der tæller for mig.

Medvirkende i Hvor Flodkrebsene Synger Skuespiller Rolle Note Daisy Edgar-Jones Kya Clark Føles helt ægte – sårbar og stærk på samme tid Taylor John Smith Tate Walker Blid og troværdig – kemien med Daisy er smuk Harris Dickinson Chase Andrews Bærer kompleksiteten godt – mørk og urolig energi Sterling Macer Jr. Jumpin’ Varm og menneskelig – stjæler hjertet i sine scener Michael Hyatt Mabel Rammer noget ægte – lille rolle, stor følelse David Strathairn Tom Milton Stødig og pålidelig – anker i retssagsdelene Skuespillerne i Hvor Flodkrebsene Synger løfter filmen til noget, der føles større end dens enkelte dele.

Læs også artiklen medvirkende i Longlegs

Hvorfor Hvor Flodkrebsene Synger stadig føles relevant i dag

Historien om Kya handler om ensomhed. Om at vokse op uden et sikkert sted. Om hvad det gør ved et menneske, når kærlighed igen og igen forsvinder.

Og det er temaer, der aldrig mister deres kraft.

I en tid, hvor vi taler mere og mere om mental sundhed, om de ar som svigt efterlader, om at høre til og ikke høre til – der føles Hvor Flodkrebsene Synger som en film, der forstår noget dybt og svært.

Kya er ikke et symbol. Hun er et menneske. Og skuespillerne i Hvor Flodkrebsene Synger gør alt for at sikre, at vi aldrig glemmer det.

Det er også en fortælling om naturen som tilflugtssted. Om, at man kan finde hjem i noget ikke-menneskeligt, når menneskene svigter. Det taler til noget urinstinktivt i os alle.

Den blev hos mig.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Kya. På måden hun stod i marsklandskabet og kiggede ud over vandet, som om hun vidste noget, som resten af verden endnu ikke havde forstået.

Hvor Flodkrebsene Synger er ikke en film, jeg vil anbefale til alle – for den kræver, at du er villig til at give dig hen til den. Den kræver tålmodighed. Den kræver, at du lader dig røre.

Men hvis du er klar til det?

Så giv den en aften. En stille aften, hvor du ikke har brug for hurtige svar. Og lad Kyas verden folde sig ud om dig.

Jeg lover, at der er noget i den, der finder vej ind.

— Sofie Hjerte

„Jeg mærkede den.”