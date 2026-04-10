Jeg satte mig ned med en kop te og store forventninger. Agatha Christie har altid haft en særlig plads hos mig – ikke kun fordi historierne er smarte, men fordi de handler om mennesker, der skjuler noget. Og hvad er mere menneskeligt end det? Death on The Nile fra 2022 er en film, der lover dig solskin, kærlighed og mord på en gang. Det er en kombination, jeg ikke kan modstå.

Og det leverede den – til dels. Mere om det om lidt.

Filmen er instrueret af Kenneth Branagh, der også spiller den ikoniske belgiske detektiv Hercule Poirot, og den er baseret på Agatha Christies klassiske roman fra 1937. Handlingen foregår på et luksuriøst dampskib på Nilen i Egypten, og allerede dér ved du, at stemningen bliver noget helt særligt. Det er den slags film, der føles som en drøm – smuk på overfladen, men med noget mørkt gemmende sig underneden.

Hvis du er til mordmysterier, kemi og stemning, er Death on The Nile værd at opleve.

Hvordan føltes Death on The Nile?

Første gang kameraet – undskyld, første gang jeg befandt mig på Nilen med disse karakterer, mærkede jeg noget. Der er en ro over filmen, der næsten er hypnotiserende. Egypten føles stort og varmt og fremmed, og dampskibet føles som en lukket verden, hvor ingen kan flygte fra hinanden.

Men så er der øjeblikke, hvor filmen mister mig lidt. Der er scener, der trækker ud, og dialog, der føles mere konstrueret end ægte. Det er ikke en film, der river hjertet ud af brystet på dig. Den er mere som et smukt maleri, du ser på og tænker: det er flot – men du griner ikke, du græder ikke, du sidder bare og ser.

Det er ikke nødvendigvis dårligt. Men det er heller ikke det, jeg håbede på.

Krimien er solidt fortalt, og Hercule Poirot er stadig en af de mest fascinerende detektivfigurer i litteraturhistorien. Kenneth Branagh ejer rollen – det er der ingen tvivl om. Han spiller Poirot med en slags tung viden, som om han ved for meget om mennesker til at have det godt med det. Det er faktisk ret smukt.

Relationer og kemi

Her er filmens største udfordring – og det er altafgørende, fordi hele historien drejer sig om kærlighed og jalousivækkende besættelse.

Linnet Ridgeway, spillet af Gal Gadot, og Simon Doyle, spillet af Armie Hammer, er filmens centrale par. De er rige, smukke og tilsyneladende lykkelige. Men der er noget, der mangler mellem dem. Kemien er ikke der på den måde, den burde være – den store, alt-fortærende kærlighed, som handlingen bygger på, burde føles uundgåelig og farlig. I stedet føles den lidt… pæn.

Det gør det sværere at investere i det, der sker. Når kærlighedshistorien ikke rammer, ryster mordmysteriet lidt i grundvolden.

Til gengæld er der andre relationer i filmen, der er mere interessante. Emma Mackey som Jacqueline de Bellefort er filmens mest levende karakter for mig. Hun er jaloux, knækket og farlig – og Mackey spiller det med en intensitet, der satte sig fast i mig. Letitia Wright som Rosalie Otterbourne har også øjeblikke, der føles ægte.

Tom Bateman som Bouc, Poirots ven, er filmens letteste element – og han fungerer som en slags emotionel anker i en film, der ellers er ret kølig.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene tidligt i filmen – en prolog, faktisk – der fortæller os noget om Poirots fortid. Det er et øjeblik, jeg ikke ventede. Det er stille og smukt og sørgeligt, og det giver Kenneth Branaaghs Poirot en dimension, som den øvrige film ikke helt formår at fastholde. Det mærkede jeg.

Og så er der Nilens tilstedeværelse. Egypten som baggrund er ikke bare dekoration – det er en slags karakter i sig selv. Den varme, store, ubrydelige flod, der bare flyder videre, uanset hvad mennesker gør ved hinanden. Der er noget roligt og dystert over det, som jeg holdt meget af.

Annette Bening som Euphemia Bouc har et par scener, der rammer noget. Sophie Okonedo som Salome Otterbourne er en karakter, jeg gerne ville have set mere til.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil gerne være ærlig, for det er det, jeg skylder dig som læser.

Kærligheden – den store, brændende kærlighed, der er filmens hjerte – den nåede ikke helt ind til mig. Og det er et problem, når hele plottet handler om, hvad kærlighed kan drive et menneske til. Gal Gadot er smuk og karismatisk, men Linnet Ridgeway er svær at komme tæt på. Hun forbliver lidt en figur frem for et menneske.

Og filmen er lang. Der er partier, der føles som om de leder op til noget, der ikke rigtig kommer. Det er ikke kedeligt – men det er heller ikke spændende på den måde, et mordmysterium burde være.

Russell Brand som Linus Windlesham og Dawn French som Marie Van Schuyler er med i filmen, men de er ikke i fokus på en måde, der giver dem plads til at sætte sig fast.

Og Ali Fazal som Andrew Katchadourian er der – men ligesom flere af de øvrige bivakter, er hans karakter mere funktion end følelse.

Sofie Hjertes vurdering 🌫️ Forsvandt hurtigt Jeg ville ønske, jeg kunne give den mere. Der er øjeblikke, der rammer – prologen, Emma Mackeys intensitet, Nilen som stille vidne. Men den store kærlighed, som filmen burde hvile på, nåede ikke helt frem til mig. Jeg sad ikke stille bagefter. Jeg tænkte på den et par timer, og så var den væk.

Medvirkende i Death on The Nile Her er et overblik over skuespillerne i Death on The Nile og deres roller: Skuespiller Rolle Note Kenneth Branagh Hercule Poirot Ejer rollen – bærer filmen med tung elegance Gal Gadot Linnet Ridgeway Smuk, men svær at komme tæt på Armie Hammer Simon Doyle Mangler dybde – kemien udebliver Emma Mackey Jacqueline de Bellefort Filmens mest levende energi – rammer noget ægte Tom Bateman Bouc Varm og let – filmens emotionelle anker Annette Bening Euphemia Bouc Stærk i de stille øjeblikke Letitia Wright Rosalie Otterbourne Har øjeblikke der føles ægte Sophie Okonedo Salome Otterbourne Vil gerne have set mere til hende Ali Fazal Andrew Katchadourian Mere funktion end følelse Rose Leslie Louise Bourget Tilbagetrukken – sætter sig ikke fast Russell Brand Linus Windlesham Lille rolle, begrænset plads Dawn French Marie Van Schuyler Kort på scenen, men bemærket

Hvorfor Death on The Nile stadig føles relevant i dag

Fordi den handler om besættelse. Om hvad det gør ved os, når vi elsker nogen, vi ikke kan have. Om jalousiens mørke hjerte – den der langsomt æder os op indefra, til vi ikke genkender os selv.

I en verden, hvor vi alle i stigende grad ser andres liv og kærlighed udefra – på skærme, i billeder, i historier – er den slags jalousivækkende besættelse ikke svær at forstå. Vi kender følelsen af at se nogen få det, vi ville have haft. Vi ved, hvad det gør.

Agatha Christies mordmysterium er gammelt, men det er ikke forældet. Mennesker har altid dræbt for kærlighed. Det gør vi stadig – heldigvis mest metaforisk. Men følelsen er den samme.

Og Hercule Poirot – den lille belgiske detektiv på Nilen – han ved det. Han er træt af det. Og det er måske det, der gør ham til en af litteraturens mest menneskelige figurer, selvom han altid fremstår upåvirkelig.

Mysteriet, Egypten, dampskibet og de skjulte hemmeligheder bag pæne ansigter – det er temaer, der rammer noget alment. Noget vi genkender, uanset hvornår vi ser filmen.

Afslutning

Death on The Nile er ikke den film, jeg håbede den ville være. Men den er heller ikke uden værdi.

Den har øjeblikke af ægte skønhed. Den har en detektiv, jeg holder af. Den har en ung kvinde – Jacqueline – der brænder med en intensitet, jeg ikke glemmer helt. Og den har Nilen, der flyder under det hele som en stille påmindelse om, at livet fortsætter, uanset hvad vi gør.

Jeg er glad for, at jeg så den. Jeg vil nok ikke se den igen med det første. Men der er øjeblikke, jeg tager med mig – og det er vel nok.

Af Sofie Hjerte – den følelsesdrevne romantiker

“Jeg mærkede den i øjeblikke – og savner, at den mærkede mig tilbage.”