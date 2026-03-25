Jeg satte mig ned med 97 Minutes uden at vide ret meget på forhånd. Bare at det handlede om et fly, en bombe og et ur der tikker. Det lyder måske ikke som noget, der ville ramme mig følelsesmæssigt. Og alligevel sad jeg der med hjertet i halsen og hænderne foldet i skødet, fordi det her ikke bare er en actionfilm om et fly. Det er en film om, hvad mennesker gør under ekstremt pres – og om, hvem vi egentlig er, når der ikke er tid til at tænke.

Medvirkende i 97 Minutes leverer mere end jeg havde forventet. Og det er præcis den slags overraskelse, jeg elsker.

Hvordan føltes 97 Minutes?

Der er noget helt særligt ved en thriller, der foregår i et lukket rum. Flyet i 97 Minutes bliver en slags boble – verden udenfor eksisterer ikke. Det er kun passagerne, besætningen og den bombe, der tikker. Den spilletid filmen har, føles ikke lang. Den føles præcis. Hvert minut tæller, og jeg mærkede den tidspres på en måde, der satte sig i kroppen.

Det er ikke en film, der prøver at gøre dig glad. Den prøver at gøre dig urolig – på den gode måde. Den type suspense, der ikke bare sidder i hjernen men lidt nede i maven. Jeg kan godt lide, når en thriller formår det. Når man ikke bare ser dramatikken, men mærker den.

97 Minutes er en actionthriller med en klar handling: et fly er kapret, der er en bombe om bord, og der er kun 97 minutter til katastrofen. Enkelt. Brutalt. Effektivt.

Relationer og kemi

Her er det interessant. Medvirkende i 97 Minutes bærer filmen på skuldrene – og det er skuespillerne, der afgør om man investerer følelsesmæssigt eller bare sidder og venter på det næste actionøjeblik.

Det, der rammer mig ved de karakterer vi møder, er ikke at de er perfekte. De er bange. De træffer forkerte valg. De handler instinktivt. Og det er præcis dér, kemi opstår – ikke i de store taler, men i de små øjeblikke, hvor to mennesker ser hinanden an og prøver at finde ud af, om de kan stole på hinanden.

Forholdet mellem agenterne og dem inde i flyet – det spændingsfelt er det, der driver filmen frem. Det føles ikke altid ægte, men det føles nok ægte til at man lader sig rive med.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er altid de små ting, ikke sandt?

Der er et øjeblik – uden at jeg vil afsløre for meget – hvor alt er stille. Og det er netop den stilhed, der rammer hårdest. Ikke eksplosionen. Ikke råbet. Men det sekund hvor man holder vejret og ikke ved, hvad der sker.

Passagerne i filmen er ikke bare statister. De er mennesker med ansigter. Og selv om vi ikke får lang tid med dem, mærkede jeg noget ved at se dem der – fanget, bange, og alligevel med en slags værdighed. Det er de øjeblikke, der løfter en actionthriller op til noget mere.

Jeg mærkede den. Ikke i de store actionsekvenser, men i mellemrummene.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil gerne være ærlig, for det er det Sofie Hjerte handler om.

Der er steder i filmen, hvor jeg fornemmer, at karaktererne kunne have fået lidt mere luft. Lidt mere tid til at mærkes. Filmens plot er stramt – måske lidt for stramt til, at alle lag kan folde sig helt ud. Tidspresset er filmens styrke, men det er også dens begrænsning. Birollerne forsvinder lidt i støjen, og jeg ville gerne have kendt et par af passagerne bedre.

Det er ikke en film, der giver dig meget eftertid. Den kører, og så er den slut. Og det er fint – men det er også grunden til, at den ikke er perfekt for mig personligt.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg sad ikke stille i timevis bagefter. Men jeg tænkte på den. På de passagerer. På det sekund af stilhed midt i alt det kaos. 97 Minutes er ikke den film, der forandrer dig – men den er den film, der minder dig om, at spænding, når det gøres rigtigt, stadig kan føles som noget ægte. Den blev hos mig – ikke som en storm, men som et ekko.

Medvirkende i 97 Minutes Her er de skuespillere i 97 Minutes, som fremgår af kilderne: Skuespiller Rolle Note Jonathan Rhys Meyers Alex Kerr Bærer filmen – føles kontrolleret og desperat på samme tid Alec Baldwin NSA Director Hawkins Stærk tilstedeværelse, selvom han primært er på jorden MyAnna Buring Karakter om bord Tilføjer menneskelig varme i et koldt scenarie Augie Duke Medvirkende Birolle der støtter stemningen Ed Stoppard Medvirkende Tilstedeværende, men uden de store øjeblikke

Hvorfor 97 Minutes stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor følelsen af kontrol er skrøbelig. Og det er præcis dét, 97 Minutes leger med. Hvad sker der, når alt det vi stoler på – teknologi, institutioner, sikkerhed – pludselig ikke er nok?

Kapringen i filmen er ikke bare et plotgreb. Det er et spejl. Et lukket rum med mennesker, der skal tage beslutninger under ekstremt pres, med utilstrækkelig information og uden garantier. Det kender vi alle – ikke fra fly, men fra livet.

Thrilleren som genre har altid haft den funktion: at lade os øve os i at mærke frygt på sikker afstand. 97 Minutes gør det på en måde, der stadig føles relevant, fordi den handler om menneskelig sårbarhed. Og det er universelt.

Medvirkende i 97 Minutes bærer den tematik troværdigt. Det er ikke en film om helte. Det er en film om mennesker – og det er der, den rammer.

Afslutning

Jeg startede med at sige, at jeg satte mig ned uden store forventninger. Og det er nok den bedste måde at møde 97 Minutes på. Kom ikke og forvent at blive revet med i en følelsesmæssig stormstil. Men kom. Fordi der er noget her, der er ægte nok til at mærkes.

De 97 minutter gik hurtigere end jeg troede. Og bagefter sad jeg lidt og tænkte på, hvad jeg ville have gjort. Det er jo det, de bedste film gør – de giver dig et spørgsmål, du ikke vidste du ville stille dig selv.

Det føltes ægte. Ikke altid. Men nok.

Skrevet af Sofie Hjerte – jeg anmelder med hjertet, ikke med stopur.