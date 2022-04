Danskerne blev tykke under corona, men gidder ikke længere hjemmetræne

En undersøgelse som fitnesssitet Fitfact har lavet viser at efterspørgslen på slankekure er steget markant 2022 sammenlignet med 2021. Samtidig er efterspørgslen på udstyr til hjemmetræning dog faldet markant. Det betyder måske at danskerne nu for alvor har lagt frygten for corona bag sig og nu vil være sommerklar og lækre til strandsæsonen og rejserne sydpå!

Boom og konkurser i fitnessbranchen

Corona nedlukningerne skabte en kæmpe efterspørgsel efter udstyr til hjemmetræning, hvor næsten alle efterhånden fik investeret i en motionscykel eller en romaskine til hjemmebrug. Men nu virker det til at markedet er mættet, i hvert fald er de første konkurser i branchen set, hvor webshops der solgte billigt fitnessudstyr nu må dreje nøglen om.

Danskerne vil have træning og motion udenfor

Nogen interesser holder dog ved. De mange gåture og vandreture udenfor er stadig populære og det samme er andre udendørs aktiviteter. Mon ikke også svømning også vil være det når vandtemperaturen når højere op, husk dog badesko for fjæsingerne er begyndt at vise sig i Danmark igen!

Slankekure hitter, men ikke alle

Det er især Middelhavsdiæten der virker til at hitte i år. Denne kur er egentlig ikke så meget en slankekur som en livsstil og det passer måske meget godt med at vi længes efter sydens sol og afslappede livsstil efter år med corona og nu krig. Så er det fristende at læne sig tilbage og spise godt, men samtidig kunne tabe sig og blive sundere.

Derimod er der ikke så stor interesse for kendte slankekure som keto og LCHF, der måske lidt har udspillet sin rolle. Men måske at de høje priser på korn og hvede kan gøre dem attraktivt igen, da disse slankekure jo netop ikke indeholder kornprodukter som udgangspunkt.

Hvad bliver sommerens store fitness dille?

Sidste år var paddelboard den helt store dille. Spørgsmålet er hvad et bliver i år. Der var også mange der anskaffede sig båd under corona nedlukningerne, men spørgsmålet er om interessen er lige stor når det går op for folk hvor meget vedligehold der skal til. Vi får se.