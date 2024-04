Tre måder hvorpå online casinoer garanterer retfærdige spil

Aldrig har der været flere muligheder, når det gælder pengespil på internettet. Markedet for spil, hvor danskerne kan satse og vinde penge, har aldrig været mere mangfoldige. Men kan man stole på, at de mange spillesider leverer retfærdige spil? Og kan alle og enhver bare oprette en hjemmeside og tilbyde spil om penge?

Det giver vi her svaret på, når vi dykker ned i principperne bag den komplicerede software, der ligger til grund for spillene. Vi kigger ligeledes nærmere på, hvordan den danske lovgivning aktivt sikrer, at danskerne kan spille under ordnede forhold.

Licens sikrer ordnede forhold

I 2012 blev det danske spillemarked delvist liberaliseret, og der blev indført et licenssystem for udbydere af pengespil på internettet. Licenser udstedes af Spillemyndigheden, der ligeledes kontrollerer, at spiludbyderne overholder reglerne. Hvis en udbyder ikke bryder spilleloven, kan de idømmes bøder og i sidste ende blive frataget deres licens.

Den danske spillelicens omfatter en lang række forhold, og en central del er retfærdige spil. Hvis ikke et online casino kan garantere og dokumentere, at spillene på siden er retfærdige, kan det ganske enkelt ikke blive godkendt af Spillemyndigheden i Danmark.

Det første, spillere skal holde øje med, er altså, om et online casino har licens fra Spillemyndigheden. Hvis en spiludbyder har den påkrævede licens og lovligt kan tilbyde online spilleautomater og andre spil, vil Spillemyndighedens logo fremgår klart og tydeligt på hjemmesiden. Det er ligeledes påkrævet, at der er logo og link til ordningen for selvudelukkelse ROFUS og hjælpelinjen Stop Spillet.

Et spørgsmål om held

Men hvordan kan man så kontrollere, at et spil rent faktisk er retfærdigt? Her gælder det helt simple princip, at hvert spil om penge skal være 100% unikt og tilfældigt. Derfor skal spillets software være styret af en såkaldt Random Number Generator (RNG) – en type tilfældighedsgenerator. Det gør nemlig, at alle udfald er helt tilfældige uanset forudgående spil, indsats eller andre forhold i forbindelse med spillet. Om der er gevinst, er således udelukkende et spørgsmål om held.

Princippet bag en RNG er det samme som eksempelvis et kast med en terning. Hvert enkelt terningkast er uafhængigt, og det foregående kast med terningen påvirker ikke det efterfølgende. Hver gang terningen kastes, er der den samme sandsynlighed for at ramme en sekser – én ud af seks – uanset hvor mange seksere terningen tidligere har vist.

En online spilleautomat fungerer på fuldstændig samme måde. Der er selvfølgelig bare mange flere forskellige udfald. En typisk spilleautomat vil her have tusindvis af forskellige, unikke udfald, hvoraf flere hundrede kan være gevinstgivende. Det er altså et stykke forholdsvist kompliceret software, der ligger bag spillemaskiner og andre pengespil, som sikrer 100% tilfældige og retfærdige spil.

Pengespil er ren sandsynlighedsregning

Det er selvfølgelig individuelt, hvad vi hver især betegner som retfærdigt. Når det gælder pengespil på nettet, vil et online casino altid have en lille fordel i forhold til spilleren. Antallet af gevinstgivende udfald og gevinstens størrelse udgør tilsammen den statistiske tilbagebetalingsprocent, som en spiller kan forvente i et spil.

En tilbagebetaling på 96% er ikke usædvanligt. Det vil så betyde, at hvis en spiller satser 100 kroner på et spil, vil spilleren statistisk set vinde 96 kroner tilbage. Men dette skal udelukkende forstås som ren sandsynlighedsregning. Der er aldrig nogen garanti for gevinster i online pengespil, og udbetalingsprocenten giver kun en teoretisk forståelse af sandsynligheden for gevinst.

Når man satser penge på nettet, kan udbetalingsprocenten være en god rettesnor i forhold til spillets retfærdighed. Jo højere den er, jo bedre statistisk chance er der. Men det er vigtigt at forstå, at de faktiske gevinster kan være meget højere eller meget lavere.

Det danske licenssystem og myndighedernes grundige kontrol software og sikkerhed hos online spillesider i Danmark sikrer, at der udbydes retfærdige spil. I sidste ende er det dog altid et spørgsmål om, hvorvidt der er gevinst eller ej.