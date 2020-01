Tre gode kurser for dig, der er jobsøgende

Ved at tage kurser kan du gøre dig selv mere attraktiv over for potentielle arbejdsgivere og blive klogere på, hvad du gerne vil med dit arbejdsliv.

Når du er jobsøgende, er det en god ide, at du bruger tiden på at opgradere dine kompetencer. Du har jo masser af tid, og opgraderingen er samtidig med til at gøre, at du bliver langt mere attraktiv over for en potentiel arbejdsgiver.

Derfor er det oplagt, at du ser på, hvilke kursusmuligheder du har. Det gælder både for gratis kurser og for kurser, som du eventuelt selv skal bruge lidt penge på.

Excelkursus giver adgang til mange jobs

Et virkelig godt kursus for dig at tage er et Excel kursus. Der lærer du at bruge programmet Excel og alle de muligheder, der er i det. Kan du slet ikke noget med Excel i forvejen, vil du, når du kommer i gang med et begynderkursus hurtigt finde ud af, hvor mange muligheder du har.

Hvis du allerede har snuset til Excel, ved du sikkert allerede, at programmet rummer virkelig mange muligheder for dig. Ved at lære nogle flere af de muligheder at kende gør du altså dig selv attraktiv til flere jobs. En arbejdsgiver kan jo godt lide, at du har kompetencerne på forhånd, og at du ikke først skal til at have dem.

Få nye kompetencer på et jobrettet kursus

Hvis du har været på dagpenge i længere tid, har du mulighed for at tage et 6-ugers jobrettet kursus. Der kan du lære en række færdigheder, der kan hjælpe dig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Der findes en række forskellige former for jobrettede kurser. Det kan for eksempel være inden for økonomi. Mange jobs kræver, at du har et vist kendskab til, hvordan et regnskab bliver udarbejdet. Derfor er det et kursus, der kan hjælpe dig godt på vej.

Prøv nye muligheder af på aftenskole

Som jobsøgende har du måske overvejet, om du helt skal skifte spor i forhold til det, som du tidligere gjorde. Tiden som arbejdsløs er også en mulighed for dig for at reflektere over, hvad du egentlig gerne vil med dit liv.

Et oplagt sted for dig at prøve nye muligheder af er på en aftenskole. De har en lang række forskellige kurser inden for alle mulige forskellige former for emner. Dermed vil du højst sandsynligt kunne finde det, som du gerne vil prøve af.

Ved at tage et kursus kan du altså både blive mere klar over, hvad det er, du gerne vil, men også sikre dig, at du bliver ved med at være attraktiv over for jobmarkedet.