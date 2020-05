Træningen kan drage fordel af CBD-olie

For mange er træning en stor del af hverdagen. Alle vil gerne have meget ud af deres træning og se store fremskridt ved mindst mulig indsats. Der er mange råd at hente, når det kommer til at effektivisere træningen.

Én af dem, er at gøre brug af CBD-olie. Den kan nemlig have betydelige fordele for dig og din træning. Nedenfor får du et indblik i, hvilken indvirkning CBD-olien kan have på både din træning, præstation og krop.

Hvorfor bliver vi ømme og får inflammation?

Enhver træning, især en hård styrketræning, forårsager mikroskopisk skade på kroppens muskler og væv. Disse muskler bliver derefter en smule inflammeret. Dette udløser kroppens reparationsprocesser, der tillader væv at vokse tilbage stærkere og mere passende.

Imidlertid kan for meget betændelse, der ikke er kontrolleret, bidrage til overdreven muskelskade og dårlige træningsresultater. Betændelse er også et kendetegn ved træningsskade.

En effektiv måde at komme denne betændelse til livs på, er gennem indtagelse af CBD-olie.

En effektiv måde at komme denne betændelse til livs på, er gennem indtagelse af CBD-olie.

Der findes mange forskellige former for CBD-olie. Det er vigtigt at olien er af høj kvalitet og fremstillet ordenligt.

Fysiske fordele

CBD-olie kan bruges til bekæmpelse af ømhed, smerter samt betændelse forårsaget af træning.

Det betyder at din restitutionsevne efter en træning forbedres, så du hurtigt kan træne igen. Altså kan du træne oftere, og dermed forbedre din præstationsevne.

Desuden kan CBD hæmme produktion af stimuli, der gør at du kan føle smerte i musklerne. Det kan derfor også bruges til at bekæmpe gamle træningsskader, så de ikke påvirker din nuværende træning. Dermed kan du bevare din præstation konsekvent.

Undersøgelser viser desuden, at cannabis-olie også kan lette spændinger i vener og arterier, så blodet kan flyde mere frit. Dette er yderst fordelagtigt når det kommer til forskellige former for sport. Det er især anvendt i forbindelse med styrketræning og løb.

CBD reducerer også blodtrykket, så du kan forlænge din træning uden den typiske stress og træthed. Og fordi CBD forbliver i kroppen i flere timer, kan det også hjælpe med at afværge den ømhed, du måtte føle senere.

Hjælper med søvn

Det er super essentielt at få en god nats søvn, når man træner meget. Søvnen har nemlig indvirkning på hvorvidt man taber sig og opbygger buskler. Flere har dog problemer med at sove, efter de har trænet, på trods af at de er trætte. Meget træning kan nemlig stresse muskler og sind.

I denne situation kan CBD-olie hjælpe. Olien hjælper dig med at slappe af, så du hurtigt kan falde i søvn. Det er vigtigt at tilføje at CBD-olien ikke vil påvirke dig så du er groggy næste morgen og du bliver heller ikke afhængig.

Præstationsangst

Flere bruger også CBD-olien på grund af de mentale fordele den medfører. Den kan nemlig reducere præstationsangst signifikant. Dermed kan du holdes afslappet og fokuseret på træningen, så du ikke bliver forstyrret af overflødige ting.

Dosering

Du er selv den bedste til at vurdere nøjagtigt, hvor meget CBD du skal tage for at føle dens virkninger. En god tommelfingerregel siger dog at 1-6 milligram CBD for hver 5 kilo kropsvægt er tilstrækkeligt. CBD er dog et ret subjektivt stof og hver krop reagerer forskelligt på det.

Når du først har fundet den ønskede effekt, behøver du dog ikke at opjustere dosis. En vedvarende indtagelse giver det bedste resultat.