Top 10 Slots med Asiatisk Tema

Online slots med asiatisk tema er meget populære hos Brucebet , og selvfølgelig tilbyder vi et væld af disse Spilleautomater Online med temaer der har rod i østens mystik. Disse Online Spillemaskiner har alle sammen det til fælles, at de tilbyder spændende og interessant gameplay og mange funktioner som man også finder i andre Casino Spilleautomater med andre temaer. Så hvis du også er fan af det mystiske østen, så se på de Spillemaskiner Casino siden tilbyder lige her!

Spil Udbyder RTP 88 Fortunes Scientific Games 96% Fa Fa Babies Red Tiger Gaming 95,74% Sakura Fortune Quickspin 96,61% 5 Lions Pragmatic Play 96,5% Lucky Money Platipus Gaming 95,09% Magic Dragon GameArt 95.81% Dynasty of King Novomatic 96.6% Asian Beauty Microgaming 96,4% Dancing Drum Explosions SG Interactive 96% Long and Happy Life Ainsworth 94,74%

Bemærk at disse spil ikke er nævnt i nogen særlig rækkefølge, så der er altså ikke tale om en prioriteret liste – og det er absolut heller ikke en komplet liste, da du finder adskillige andre sjove slots med asiatisk tema rundt omkring – dette er bare nogle af vores egne favoritter!

88 Fortunes

88 Fortunes er efterhånden en ældre sag, og blev lanceret i 2016. Det er et hyggeligt spil der med sin høje RTP giver gode vinderchancer, samlet i et flot retrodesign. Udover at være et flot designet spil, har det også fire – ja, du læste rigtigt – fire indbyggede progressive jackpots i spillet, der er med til at sikre en høj underholdningsværdi!

Fa Fa Babies

Fa Fa Babies blev lanceret i 2022, og byder på et flot spilgrid med de kendte Fa Fa babyer på hver side. Der er indbygget jackpots i spillet, ligesom det også er spækket med wilds og andre sjove funktioner.

Sakura Fortune

Sakura Fortune er et smukt spil fra 2017, med en rolig nærmest zen-agtig atmosfære. Det findes også i en nyere version – Sakura Fortune II til dem der ønsker en mere moderne oplevelse.

5 Lions

Dette spil findes i en Megaways version, og er et flot og dramatisk spil med sine store gyldne løver, høje tempo og actionfyldte funktioner. Én af de mere unikke funktioner i 5 Lions, er muligheden for at du kan tilpasse spillet undervejs. Når du rammer en gratis spins bonusrunde, kan du sætte din ønskede volatilitet. Dette giver spillet en unik dimension.

Lucky Money

Lucky Money blev lanceret i 2017, og er med sine flotte og søde spilikoner blevet kendt for spillets æstetik. Opbygningen er meget klassisk, med 10’ere, Knægte og andre velkendte klassikere fra slot verdenen.

Magic Dragon

Magic Dragon er elsket af mange spillere, for dets tempofyldte og action-packed grafik. Her bliver du transporteret til en verden af ildspyende drager, mens du jagter store gevinster undervejs! Magic Dragon har en smuk purpurrød baggrundsfarve, der i dén grad vækker spllets elementer – deres gyldne statuetter – til live.

Dynasty of Ming

Dynasty of Ming har mange klassiske ikoner, som de velkendte 9’ere, 10’ere, knægte og diverse, men herudover også smukke gamle skriftruller, kejsere og andre flotte ikoner. I Dynasty of Ming skal du forsøge at vælge det magtfulde dynasti, og plyndre skattekammeret for rigdomme!

Asian Beauty

Asian Beauty blev lanceret i 2011, og tager dig ind i verden af de asiatiske skønhedsidealer. Dette spil er fyldt med smukke kvinder, jasminblomster og andre objekter. Da spillet har en vis alder, betyder det at du ikke finder lige så mange vilde og moderne funktioner, men til gengæld er det meget afslappende.

Dancing Drums Explosions

Dancing Drums Explosions er et relativt nyt spil fra 2021, med 32.768 gevinstchancer. Her funder du gratis spins og et væld af forskellige moderne funktioner.

Long and Happy Life

Long and Happy Life Pan Chang byder på et væld af sjove funktioner, med både gratis spins, bonusrunder, wilds og multipliers. Undervejs finder du også indbyggede jackpots. Med muligheden for at justere dine bets fra 1.00 til 50.00, er der rig mulighed for at kunne vælge hvor stort et adrenalinsus man skal have ud af dette spil, hvilket gør det velegnet til mange forskellige typer af spillere.

Sådan spotter du de bedste spil

Husk på at disse spil ovenfor bare er nogle af de udvalgte spil vi har fundet – der er et hav af forskellige sjove slots derude, hvoraf du også kan finde mange slots med f.eks. asiatiske temaer.

Selvom slots kan indeholde forskellige ting, kan man som udgangspunkt dele dem op i to overordnede kategorier – de klassiske og de moderne. De moderne har typisk langt flere funktioner, ligesom de også har en tendens til at være mere volatile.

Det kan være med til at give dig en mere dynamisk og action-fyldt oplevelse, men kan for nogle mennesker også blive lidt for meget i længden. Omvendt er de klassiske slots typisk mere afslappede, og kan nydes i timevis – men kan selvfølgelig også blive en anelse kedelige.

I sidste ende er det naturligvis kun dig der kan bestemme hvilket spil der er det bedste for dig, så se dig lidt omkring, og dyk ned