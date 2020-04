12 ideer til tøsemiddag spil

Tøsemiddag spil – altid svært hvad der er mulighed for! Her er 12 spil til tøsemiddagen, der er en blanding af brætspil, gratis spil og drukspil. Så alt efter hvilken tøsemiddag du skal holde, er der nedenfor listet nogle ideer til hvilke spil I kan spille.



Brætspil til tøsemiddagen

Folk elsker brætspil til tøsemiddage, og mange af brætspillende, der er nævnt nedenfor kan også nemt bruges i andre sammenhænge end en tøsemiddag, såsom en rund fødselsdag eller et firmaarrangement.

Hint

Hint er et spil, hvor i er delt i to hold, hvor i skal mime, nynne, tegne og tale til forskellige emner. Der findes også andre former af Hint, hvor det er kategorier, man skal udføre fysisk. Dette er et sjovt spil både fordi det handler om at have viden, men også fordi det kan være svært at gætte, hvad personen laver. Det er godt til at få et godt grin med på vejen.

Ego

Dette spil handler om, hvor godt man kender hinanden. I spillet går det ud på at gætte, hvad de andre tror eller synes, og derved skal de andre deltagere gætte, hvad personen synes eller tror. Spillet Ego er en god måde at løsne selskabet op med.

Det dårlige selskab

Dette er et – til tider – fjollet spil, hvor det handler om at lave de sjoveste og mærkeligste sammensætninger af ord og sætninger og derved vinde runden. Der er en masse grin indblandet i dette spil, så vær forberedt på de skøreste sætninger.

Speak out

Dette spil er, hvis i vil have det sjovt og ikke har noget problem med at se dum ud foran hinanden. Spillet går ud på, at man får nogle ’’mund-åbnere’’ i munden og derefter skal man udtale en sætning, hvor den anden skal gætte, hvad man siger. Det er et tosset, men meget sjovt spil.

Hvem i dette rum

Dette kan både bruges som et normalt sjovt spil eller som et drukspil. Det handler ganske enkelt om, at en person læser et spørgsmål op, hvorefter deltagerne har kort tid til at beslutte sig for, hvem de mener spørgsmålet passer bedst på og derefter pege på personen.

Tøsemiddag spillet

Det er et spil, hvor i lærer hinanden at kende endnu bedre, end i gør i forvejen. Der vil komme spørgsmål om ekskærester, sladder, gode minder og meget mere. Det vil helt sikkert sætte prikken over i’et til jeres tøsemiddag med grin og sjove samtaler.

Gratis tøsemiddag spil

Hvis du ikke har lyst til at bruge penge på et bræt spil er der her tre spil, som nemt kan spilles, som også er sjove.

Ryg mod ryg

Det vil måske mere betegnes som en sjov leg end et egentligt spil. Det handler om, at to personer skal sidde ryg mod ryg, hvor de har deres egen sko i højre hånd og modstanderens sko i den anden hånd. De andre deltagere til tøsemiddagen udgør et panel. Panelet stiller skiftevis spørgsmål som kan handle om alt fx ’’hvem er bedst i skolen’’. Herefter har de to deltagere 20 sekunder til at række en sko i vejret. De skal række den sko i vejret, de mener er bedst. De to deltagere har 5 liv. For hver gang de ikke svarer det samme, mister de et liv. Herefter er det to nye deltagere, der skal op og sidde ryg mod ryg. Det er en sjov leg, hvor man kommer til at lære hinandens synsvinkler og holdninger bedre at kende.

Musik quiz

Her kan man lave en quiz om noget musik i hørte tilbage i tiden, sidste sommer eller lignende. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilket musik du vil inkorpore i din musikquiz. Du kan gøre det sådan, at du sætter et stykke musik på i 10 sekunder, hvorefter deltagerne hurtigst skal svare på, hvad det er for en sang. Du kan også sige et ord, hvor deltagerne skal gætte en sang med netop dét ord i titel. Du kan samtidig gøre det sjovt at gætte ved, at man skal løbe rundt om bordet, råbe en sjov sætning eller andet for at kunne gætte. Dette gør det både sjovt, og i bliver også mindet om nogle sange i måske har haft det sjovt til på et tidspunkt. Som sagt er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad i skal quizze om.

Hvem er jeg?

Her handler det om, at i skal imitere hinanden, hvor de andre deltagere skal gætte, hvem man imiterer. Det er både sjovt og man bestemmer selv, hvor svært eller let det skal være alt efter om man kun må mine, stille spørgsmål eller tale. Det er et sjovt spil som kræver, at man kender lidt til hinanden. Man kan også tage kategorier, hvor man fx skal imitere en person i en bestemt situation, såsom første gang i mødtes eller lignende.

Drukspil

Holder du tøsemiddag for pigerne, hvor i skal drikke, holder du en forfest for tøserne eller skal i bare have en hyggelig aften med drinks, så vil disse ideer til spil og lege være gode til netop jer.



Jeg har aldrig

”Jeg har aldrig” er et spil, som går på runde, hvor en person starter med at sige ’’jeg har aldrig …….’’, efterfulgt af noget de enten har gjort eller ikke har gjort. Herefter skal alle deltagere tage stilling til, om de har gjort den ting eller ej. Hvis man har gjort det skal man drikke en tår, hvorimod hvis man ikke har skal man ikke drikke. Så er det den næste persons tur og sådan forsætter det, indtil man ikke gider mere. Det er meget sjovt, og det får tit nogle anderledes samtaler i gang.

Stack the cup/fireball

Dette spil handler om, at man har alt fra 4-100 kopper i midten af et bord. Herefter skal der være to kopper forenden af bordet ved hver sin deltager, som også har hver deres bordtennisbold. Når spillet sættes i gang handler det om, at kaste bolden ned i bordet og få den til at ramme op i koppen, som er hos deltageren. Når bolden er ramt i koppen sendes koppen til venstre. Hvis man rammer bolden i første gang, må man selv bestemmer, hvor man sender koppen hen. Efter noget tid vil den ene kop komme tæt på det andet. Det handler om, at man sætter koppen op i den anden kop, hvilket udløser, at den person, der havde den nederste kop, skal drikke indholdet fra en af kopperne i midten af bordet, før personen igen må prøve at få bolden op i de to glas. Det bliver sværere og sværere at få bolden op i koppen med de mange glas og derfor også sjovere. Grunden til, at spillet også bliver kaldt fireball er fordi sangen oftest spilles på repeat under spillet, da det får stressnivueauet til at stige hos deltagerene. Man bliver meget optaget og ivrig i dette spil, så vær klar på at prøve hele stress-glad-stress-lettelse rutsjebanen! Det er super sjovt!

Flip the cup

Dette spil kan laves af alt mellem 2-100 personer. Det handler om, at have to hold, som dyster mod hinanden i disciplinen ’’flip the cup’’. For at kunne begynde spillet skal man bruge et bord, en plastikkop til hver deltager og to hold. De to holder stiller sig op på hver deres side af bordet, stiller deres krus på bordet, som er fyldt ens med de andre deltageres. Spillet starter i den ene ende af bordet, hvor de to personer overfor hinanden skal drikke deres kop tomt, herefter skal krusset stilles ned og stå på hovedet på bordet, hvorefter deltagerne skal prøve at flippe deres krus. Når dette er opnået for en person, skal den næste i rækken gentage processen, indtil sidste mand på ens hold har udført opgaven. Det er et udfordrende spil og man ved sig aldrig sikker på, hvem der vinder.