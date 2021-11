Tips til indretning med Gardiner

Er du også blevet helt vild med Gardiner, og hvad de kan tilføje til dit hjem? Ved du ikke helt hvor du skal starte? Så skal du læse med her, hvor der er 3 tips til hvordan man skal gøre brug af sine gardiner.

Skab varme og hygge.

Er du ikke til at have en masse nips omkring i dit hus og, vil du gerne have en mere minimalistisk stil? Har du måske bare brug for få ting som skaber hygge og varme? Så tag et kig på dine gardiner. For at skabe varme kan du eksempelvis vælge fløjlsgardiner, som kan give følelsen af varme. Fløjl er et materiale som udstråler varme og, er et mere kompakt materiale som kan give den helt rigtige følelse af hygge i et rum.

Få dit rum til at se større ud.

Mange døjer med at de synes deres rum ser for små ud og, søger hurtige løsninger til at få rummet til at se lyst og stort ud, så her har du en løsning. Mange har gardiner for deres vinduer, men vælger at placere dem forkert. Hvis du ønsker rummet skal se større ud så, skal du vælge at hænge stofgardiner op. Kan man så bare hænge gardinerne hvor man vil? Nej, gardinstangen skal nemlig hænges et stykke over vinduet. Det gør at væg og loft ikke kommer til at se så komprimeret ud. Dette tip får det til at se ud som om der er højt til loftet.

Væk med rumklang

Ejer du et hus eller lejlighed, med med store rum, hvor du ikke kan komme af med rumklangen. Gardiner og tæpper der det bedste du kan tilføje til et rum, for at formindske akustikken. Det hele handler om at, få så meget stof og tekstil ind i et rum, sådan at lydbølger dør og ikke bliver reflekteret. Du kan vælge mellem forskellige stoftyper, alt efter hvor meget rumklang du døjer med. Jo mere klang jo mere og tykkere stof skal du bruge.

Den rigtige længde

Når du køber Gardiner, er det vigtigt du tænker over længden, ellers så kan ideen falde lidt til jorden. Hvis du ikke har højt til loftet, skal du huske at dine gardiner ikke må ramme gulvet, de skal gerne svæve lidt. Hvis du til gengæld har højt til loftet, kan de se meget smukt ud med lange gardiner som, lige rammer jorden. Dette kan få rummet til ikke at virke for stort og voldsomt