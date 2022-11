Tips til at undgå ledighedsstress

Ledighedsstress er en fællesbetegnelse for stress, der opleves i forbindelse med ledighed. Ledighedsstress kan opstå, hvis man har været ledig i en længere periode og begynder at føle sig fortvivlet over sin situation. Det er helt normalt at føle sig stresset i en periode med usikkerhed og forandringer, men der er nogle ting, du kan gøre for at mindske din stress. Aftenskoler, fagforeninger og a-kasser har ofte workshops om mindfulness, som kan måske kan være et godt værktøj for dig. Ellers kan du også praktisere selvomsorg for at pleje dit mentale helbred.

Hvad betyder selvomsorg for mig, og hvordan kan jeg praktisere det i min hverdag?

Selvomsorg er noget, der er meget individuelt, og derfor kan det være svært at sige præcis, hvad selvomsorg betyder for den enkelte. Men generelt set, så handler selvomsorg om at passe godt på sig selv. Både fysisk og psykisk. Dette kan man gøre på mange forskellige måder, alt efter hvad man har behov for. Nogle mennesker har behov for at bruge tid alene, mens andre har behov for at være sammen med andre mennesker. Nogle mennesker har behov for at dyrke motion og fysiske aktiviteter, mens andre foretrækker mere rolige aktiviteter som yoga eller meditation. Selvomsorg handler altså om at pleje sig selv ved at lytte til sin krop og sit sind.

Spis sundt og motionér regelmæssigt

Der er mange fordele ved at spise sundt og motionere regelmæssigt. For det første, så er det godt for ens helbred. Man kan reducere sin risiko for en række livsstilssygdomme, som eksempelvis hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes og nogle former for kræft. Derudover er det også godt for ens psyke at spise sundt og motionere regelmæssigt. Man kan opleve en bedre søvnkvalitet, øget energiniveau, bedre humør og mindre stress. Dette skyldes blandt andet, at når man spiser sundt og motionerer regelmæssigt, så udskiller kroppen flere af de såkaldte ”lykkehormoner” – endorfiner – som har en positiv effekt på ens velbefindende.

Tag pauser, når du har brug for det

Det er vigtigt at tage pauser, når man har brug for det. Dette gælder især, hvis man føler sig træt eller stresset. Pauser kan være med til at give én et mentalt og fysisk løft, og derfor er det en god idé at tage dem, når man har brug for det. Ofte vil pauser også kunne øge ens produktivitet, da man typisk arbejder bedre efter en pause, end hvis man havde fortsat ufortrødent.

Det kan være svært at passe på sig selv, når man er fanget i ledighedsstress. Men der er givetvis hjælp at hente, hvis du afprøver de ovenstående tips.