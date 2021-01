Sportsfolk bruger CBD mod smerter

Lovlige cannabisprodukter er steget i popularitet i de seneste år. Det skyldes, at de har en række potentielle gavnlige effekter. Og derfor er der også flere og flere sportsudøvere, der er begyndt at bruge det. Læs her om tre professionelle sportsfolk, som er fortalere for CBD!

Et stigende antal danskere er begyndt at bruge CBD-olier, fordi de oplever, at det har en gavnlig effekt. CBD, også kaldet cannabidiol, er udvundet af cannabisplanten, men de indeholder ikke THC og kan derfor ikke gøre dig høj. Til gengæld menes det at have flere potentielle helbredsmæssige fordele, som gør, at flere får øjnene op for brugen af CBD – heriblandt sportsfolk.

Hvorfor bruger sportsudøvere CBD?

Mange brugere af lovlige cannabisprodukter oplever, at det har en positiv effekt på deres krop. Nogle oplever, at det reducerer ubehag og lindrer kroniske smerter i f.eks. led og muskler. Andre føler, at det gør dem mere afslappede og veltilpasse, og derfor sover de også bedre.

Disse effekter er særligt gavnlige, hvis du er professionel sportsmand. Når du dyrker sport, kan du ofte få ondt i kroppen efter en hård træning. Og her kan en lækker CBD-creme f.eks. have en smertelindrende effekt.

Og så er det både nemt og lovligt at købe i Danmark. Cannabidiol-produkter kan nemlig både købes i fysiske specialbutikker eller online helseforretninger som f.eks. Raworganics.dk.

3 professionelle sportsfolk, som bruger CBD

I de seneste år har flere og flere sportsudøvere meldt sig som fortalere for lovlige cannabisprodukter. Herunder kan du læse om tre af dem, der alle dyrker hver deres sportsgren.

Det skal dog siges, at der stadig forskes i effekten af cannabidiol. Derfor er det også meget individuelt, hvilken effekt du vil opleve ved at anvende produkterne.

1. Derrick Morgan, amerikansk fodbold

Amerikansk fodbold er en brutal kontaktsport, hvor du nemt kan få skader og smerter i kroppen. Og derfor begyndte Derrick Morgan at anvende cannabidiol som en fast del af sit træningsprogram.

Derrick Morgan er linebacker for NFL-holdet Tennesse Titans, og han spiller derfor på et højt plan. Han har valgt at bruge olien, fordi han mener, at det styrker hans hjerne og hans mentale helbred.

2. Yair Rodriguez, mixed martial arts (MMA)

Yair Rodriguez er også udøver af en brutal kontaktsport. Han er nemlig MMA-kæmper. Og han mener, at CBD har været med til at sænke hans restitutionstid mellem kampe og træning.

Efter en hård træning er det ikke unormalt, at Yair føler sig øm i kroppen og har smerter. Derfor har han valgt at tage lovlige cannabisprodukter. Han oplever, at det lindrer ømheden og gør ham mere afslappet. På den måde sover han også bedre om natten, så han er klar til næste dags træning.

3. Lucas Glover, golf

Golf er ikke en kontaktsport, og du er ikke i samme risiko for at få skader som MMA-kæmpere og NFL-spillere. Til gengæld kræver det stor koncentration og præcision, og netop derfor begyndte golfspilleren Lucas Glover at anvende cannabidiol.

Han oplever, at den største fordel for ham er følelsen af ro. Det gør ham mere afslappet, så han kan koncentrere sig om sit spil.