Spil spillemaskiner online på flere platforme

Der er sket meget siden vi for nogle årtier siden kun kunne nyde glæden ved spillemaskiner rent fysisk i Tivoli eller i en spillehal et sted ude i byen. Digitaliseringen af hele online spilleverdenen har nu gjort det muligt at spille alle de klassiske spilleautomater i form af pixels og data på din hjemmeskærm. Til at begynde med kunne man kun spille spillemaskiner online via sin PC, men meget vand er løbet i åen siden da.

I dag kan man ikke blot spille sine online casino spil på PCen, man kan også nyde herlighederne på sin tablet, laptop eller smartphone. Vi ser nærmere på den nye teknologi bag online spil på telefonen, de såkaldte mobilspil.

Er mobil-oplevelsen den samme som at spille på PC eller laptop?

De nye mobile spilleplatforme er efterhånden så udviklede, at der stort set ikke er nogen form for forskel mellem det at spille på PCen fremfor at spille sine online casino spil på mobilen. Det gode ved mobile spil er, at de ikke kræver nogen form for ekstra download af programmer eller lignende. Så snart du har logget ind på dit respektive online casino, så er du klar til at spille.

Grafik, brugeroplevelse og spænding er akkurat den samme som på en PC, men en ting er dog radikalt anderledes: Skærmstørrelsen. Det giver helt sig selv, at den radikalt største forskel mellem at spille online casino på mobilen fremfor på PCen er selve størrelsen. En mobilskærm har sine naturlige begrænsninger, så hvis man fremfor alt elsker at få blæst sine spil ind i sanserne via en stor skærm, så skal man nok vælge PCen eller laptoppen fremfor mobilen. Men det er så også den eneste anke ved at spille spillemaskiner online på mobilen.

Hvilke mobiltelefoner er kompatible med online spillemaskiner?

I de spæde online spilledage var der ikke helt samme åbne muligheder for at spille spillemaskiner online på mobilen. Man skulle først lige tjekke det pågældende online casino for at se, om ens respektive mobiltelefon nu engang understøttede casinoet. I dag forholder det sig ganske anderledes. Hvis der ikke er gjort klart opmærksom på undtagelser, så kan man roligt regne med at alle større online casinoer understøtter følgende mobile androide og iOS enheder:

iPhone

iPad

iPod

Android tablets

Android mobiltelefoner

Windows telefoner

Blackberry

Hvad er de bedste online spillemaskiner til mobilen?

Online spillemaskiner laves i dag i et væld af kategorier. Nærmest alle ny-producerede online spillemaskiner kan spilles fra mobilen og du kan vælde mellem stort set alle tænkelige spillekategorier og temaer. Er du til sport, så findes der spillemaskiner med fodbold-tema, ishockey-tema, tennis-tema, bowling-tema, basketball-tema og mange mange flere. Er du til mad, så er der forskellige mexicanske Taco-spillemaskiner, klassiske frugt-tema spillemaskiner, slik-tema spillemaskiner og meget mere.

Nogle spillemaskiner rager dog mere op end andre og vækker spillernes interesse. Her følger en lille liste over 10 ekstremt populære og meget spillede online spillemaskiner på mobile enheder idag:

1) Gonzo’s Quest

2) Starburst

3) Steamtower

4) Hugo

5) Vikings Go Berzerk

6) Jack and the Beanstalk

7) Rich Wilde and the Book of Dead

8) Game of Thrones

9) Riches of Ra

10) King Kong Fury

Udover de 10 nævnte er der et hav af nærmest ligeså populære online spillemaskiner, som du kan nyde fra din iPhone, Samsung telefon eller anden mobil enhed. Hvis ikke de 10 ovenstående bider på dig, så kast dig ud i det store spillemarked, hvor tusinder af online slots venter på dig.

Kan man spille online via sin telefons browser?

Der findes flere forskellige måder at tilgå spillemaskiner online via sin smartphone. Nogle casinoer udbyder sin platform og sine spil via en app, hvor alt indhold præsenteres og spilles fra. Men du kan også mange steder vælge at spille online spillene på din mobile enhed via enhedens internetbrowser i den såkaldte desktop version. Desktop version er andet ord for PC-version og betyder, at du tilgår online casinoet fra din browser, som hvis du spillede fra din computer.

Følgende populære browsere understøtter online spillemaskine-spil fra mobilen:

Safari (som er integreret som standard i alle Apple-enheder )

Google Chrome

Firefox

Der findes også andre browsere på markedet, som kan spilles via telefonen, men de 3 ovenstående er de klart mest populære. Det er ikke sikkert, at dit pågældende casino understøtter lige din browser. Tjek derfor eventuelt systemkravene på dit online casino for at se, hvilke browsere det pågældende casino understøtter. Under alle omstændigheder vil du uden tvivl finde op til flere understøttede browsere på hvert online casino.