Smykker til enhver lejlighed

Smykker kan noget helt særlig for et outfit. De giver os en mulighed for at vise vores individuelle stil og udtrykke personlighed gennem valget af øreringe, armbånd, ringe og halskæder. Et godt bud på et smykkebrand, som netop gør dette, er Enamel Copenhagen, der tilbyder et stort udvalg af unikt designet smykker. Smykkerne kan købes via Stilkompagniets webshop.

Til hverdag og fest

Enamel har smykker til enhver anledning. Om det er små, fine ørestikkere til hverdagen eller store, overdådige hængeøreringe eller hoops til festen, så er det til at finde i Enamels kollektioner. Der udbydes både smykker i guld og sølv, så du kan få den farve, som du foretrækker. Mange af smykkerne har farvede sten, som giver et godt modspil til et simpelt look. Hvis man er mere til den klassiske stil, er der også klare, hvide sten og ferskvandsperler inkorporeret i smykkerne. Der er også helt simple smykker uden hverken sten eller perler, så du kan dermed finde smykker til enhver smag i Enamels sortiment.

Kvaliteten er i top

Enamel er et dansk smykkebrand, der blev etableret af smykkedesigneren Marie Rantzau tilbage i 2012. Inspirationen til smykkerne kommer fra Maries rejser rundt i verden, hvor hun fandt unikke materialer til smykkerne, og derfra designede hun de første kollektioner. Enamel går ind for høj kvalitet til en overkommelig pris, hvor alle kan være med. Alle smykkerne er derfor lavet i 18 karat forgyldt sterlingsølv 925.

Den perfekte gave til hende

Et smykke er en perfekt gaveidé til fødselaren, konfirmanden eller jubilaren. Om end det er til mor, veninde, tante, kusine, bedstemor eller en anden kvinde i dit liv. Et smykke har ingen aldersbegrænsning, og der er ikke noget bedre end at modtage et smykke fra én, man holder af. Der er også en god mulighed for at forkæle sig selv med et nyt smykke, som kan skabe glæde på en regnvejrsdag. Ved køb af smykker fra Enamel via Stilkompagniets webshop er der mulighed for dag til dag levering via GLS, hvis du aflægger din bestilling inden kl. 14. Så hvis du står og mangler en gave i sidste øjeblik eller det sidste touch til et look, så har du mulighed for at modtage dit smykke inden for få dage.