Skal du til at købe dit første hus? Gode råd til førstegangskøbere

Der er mange ting man skal være opmærksom på første gang man køber et hus, for at undgå faldgruberne. Det er vigtigt man forbereder sig grundigt inden man kaster sig ud i boligkøbet for første gang. Her får du nogle gode råd til dit første boligkøb.

Hav styr på økonomien

Først og fremmest, inden du begynder at byde på en bolig, skal du en tur i banken og tale med din bankrådgiver om hvilke muligheder du har når du skal til at købe bolig. Her finder du ud af hvor mange penge du kan låne og hvordan du ønsker at låne pengene.

Bankrådgiveren vil bede dig om at se dit budget, din seneste årsopgørelse og højst sandsynligt skal du også vise dine tre sidste lønsedler. Hvis du køber bolig med en partner, skal vedkommende også fremvise sin årsopgørelse og lønsedler. Bankrådgiveren regner derefter ud af hvor meget du kan låne ud fra dit rådighedsbeløb og din gældsfaktor, som de primært kigger på.

Rådighedsbeløbet er det beløb, som du har tilbage hver måned når alle udgifter er betalt. Gældsfaktoren er et tal, der fortæller hvor meget du skylder sammenlignet med hvor meget du tjener. Her medregner bankrådgiveren alle dine lån, såsom studielån, billån, kassekredit, osv. Jo lavere tallet er, jo mere kreditværdig er du ud fra bankens synspunkt.

Som førstegangskøber har de færreste en stor opsparing eller pengene fra et tidligere boligsalg, hvilket kan gøre det svært at have råd til udbetaling af huset. Der er dog hjælp at hente, da man kan tage et lån til udbetaling af et hus, i form af et privatlån. Man skal som køber stille med minimum 5% af købesummen for dit boligkøb, når du skal have et lån til et hus. Det er et beløb, som du ikke kan finansiere gennem et realkreditlån eller et sikret banklån, hvilket gør et privatlån fordelagtigt for dig at tage.

Samarbejde med ejendomsmægleren

Når du har fundet en bolig du gerne vil se, laver du en aftale med den tilhørende ejendomsmægler om at få en fremvisning af boligen. I den forbindelse får du tilsendt en salgsopstilling, en tilstandsrapport og andre vigtige dokumenter i forbindelse med den pågældende bolig.

Hvis du ønsker at give et bud på boligen, sætter du en pris ud fra din egen vurdering af boligen samt de tilhørende dokumenter, som så bliver forhandlet mellem dig og sælger, igennem ejendomsmægleren.

Husk på at ejendomsmægleren altid er på sælgers side, og de vil sørge for at lave den bedst mulige handel for sælgeren, og ikke for dig.

Skaf en boligadvokat

Når du har fundet en bolig du ønsker at byde på, skal du anskaffe dig en boligadvokat til at gennemgå hele sagen. Ejendomsmægleren vil love dig mange ting, men der følger mange faldgruber i bl.a. købsaftalen, tilhørende bilag, lokalplaner, osv., som man ikke altid selv kan gennemskue, hvis ikke man ved hvad man skal kigge efter. Det er her boligadvokaten hjælper dig med at få det fulde overblik over alle aspekter i sagen, og advokaten er på din side af sagen og kan sørge for du ikke havner i nogle former for fælder i forbindelse med boligkøbet.

Hvis det er nødvendigt at underskrive en købsaftale inden du har talt med en boligadvokat, kan du med fordel gøre det, men du skal dertil sørge for et advokatforbehold, som er din sikkerhed for at du kan trække dig fra handlen uden omkostninger. Dette kan ske hvis advokaten efterfølgende finder kritiske forhold ved handlen eller boligen.

En boligadvokat er yderst vigtig og er alle pengene værd for dig, især som førstegangskøber, da det kan sørge for du undgår store uforudsete udgifter efter indflytningen.