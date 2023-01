Sådan udnytter du pendlertiden på telefonen

Sidder du i et tog eller en bus på vej mod arbejde eller studie? Så vil du måske gerne hygge dig og slappe af med din telefon undervejs, uanset om det er en længere eller kortere tur, du skal ud på. Læs med her i denne artikel, og få nogle gode ideer til hvordan!

Prøv forskellige mobilspil

Når du bare har din mobiltelefon med dig, så har du også gode muligheder for at spille forskellige spil. Det kan faktisk være meget underholdende, hvis du bare finder de rigtige.

Du kan eksempelvis prøve casino-spillet Rock Vegas. Det kan være sjovt, men det er også et spil, der lægger op til brug af rigtige penge. Derfor skal du være opmærksom på dit forbrug.

Ligeledes findes der mange andre underholdende mobilspil som apps, du kan hente ned til din telefon. Mange af disse giver dig dog også muligheden for at bruge rigtige penge. Det kan skabe en afhængighed. Prøv derfor så vidt muligt at undgå at bruge for mange penge og styre dit forbrug, så du ikke spiller for mere, end du tænkte.

Hold dig opdateret på dagens nyheder

Som pendler har du desuden gode muligheder for at holde dig opdateret på dagens nyheder. For med en mobil i hånden kan du finde nyhederne flere forskellige steder.

Det er eksempelvis muligt at læse nyhederne. Du kan enten læse gratisartikler, eller du kan abonnere på en avis, så du får adgang til alle artikler online.

Derudover kan du også vælge at se nyhedsudsendelser, hvis du bare har et par høretelefoner med. Det kan altså også være en nem løsning.

Endelige findes der også flere podcasts og radioprogrammer, der har til formål at orientere dig om de daglige nyheder på en måde, du kan være med til.

