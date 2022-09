Sådan træner du dig lækker til din næste date

Er du single, og har lyst til at gøre noget ekstra for at være lækker på din næste date? Så kan der være en helt ny livsstil i vente for dig, hvis du vælger at gå ind i kampen for en veltrænet krop og et friskt og energifyldt sind. Det kan du gribe an på mange måder, som passer lige netop til dig, og her giver vi dig noget inspiration til, hvordan du kan gribe det an.

Indret et træningsstudie i hjemmet

Er det svært at komme op af sofaen eller bare ud ad døren og over i det lokale fitnesscenter, kan der være mange gode grunde til at indrette et hjemme fitnessstudie. Her kan du investere i diverse træningsmaskiner såsom romaskine, motionscykel, løbebånd og en cross trainer, hvor du dagligt eller når det passer ind, kan træne i dit eget tempo og på din egen måde. Der findes som regel en del forskellige træningsprogrammer på de forskellige maskiner, der gør, at du bliver udfordret og stimuleret både kropsligt og mentalt til at følge nogle af dig fastsatte mål. Se evt. nærmere på udvalget af træningsmaskiner nettet, hvor der er et varieret udbud. Sørg også for at samle inspiration til træningen og få hjælp til at finde det rette udstyr, fx på sider som https://nysport.dk.

Få nok søvn

Det kan lyde lidt mærkeligt at komme ind på søvn, men det kan være helt fundamentalt i forhold til, om du føler dig ovenpå, fuld af energi og med overskud til at være empatisk overfor din næste søde date. Sover du godt om natten, udstråler du et helt andet energiniveau og det kan mærkes klart og tydeligt at den, som du er på date med. Sørg derfor for, at du sover på en ordentlig madras, der helst skal være mere hård end blød, så din ryg ligger godt og bliver støttet godt i lænden og hele vejen op.

Derudover skal der gerne være lidt køligt i det rum, som du sover i, ligesom der helst ikke skal være nogle tablets, computere eller mobiltelefoner i rummet til at forstyrre dig mentalt. Læg også gerne friskt sengetøj på jævnligt, så du føler, at du kan sove i rent og dejligt sengetøj.

Gåture er godt for kroppen og sindet

Når du har trænet hårdt i visse dage af ugen, kan du supplere denne træning med gåture på de andre dage. Det er altid godt at variere træningen. En gåtur får også klaret tankerne, så du kan fokusere på, hvilken type date, du ønsker at have næste gang. Hvad er din absolutte drømmedate, og hvordan skal din drømmepartner være? Det er alt sammen noget, som dine gåture kan inspirere dig til at reflektere over, så du er mere bevidst om, hvad du egentlig ønsker, både fra dig selv og fra din date.

Når alt kommer til alt, er det jo forhåbentlig ikke din krop, som din date falder for, men derimod din personlighed og dine værdier. Når det så er sagt, så kan din træning af kroppen give meget godt for dig i forhold til din date: Overskud, empati, energi, større selvtillid og selvværd samt energien til at gå en meget lang tur med din date, hvis det viser sig at være det helt perfekte match.