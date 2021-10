Sådan kommer du igang med at oddse

Det kan være svært at komme igang. Du har måske hørt nogle af kollegerne, vennerne eller nogle fra holdet snakke om det, men du har ikke selv helt styr på, hvordan du skal forholde dig til det. For du har jo hørt, at man kan vinde store summer penge, men at man også bare kan gøre det for mindre beløb, hvor det bare er lidt mere for sjovt. Ja vi snakker om at oddse. Grundet den store forvirring og uvidenhed, der kan følge med i opstarten, har vi lavet en lille håndbog til, hvordan du kan komme i gang med at oddse.

Skab dig et overblik

Når man skal i gang, er det vigtigt, at man få skabt sig et overblik. De forskellige betting sider gør brug af forskellige bookmakere, hvilket betyder, at de giver forskellige odds. Prøv derfor at skabe dig et overblik. Måske er du heldig at finde nogle sider, som giver høje odds. De forskellige betting sider kan tilbyde mange forskellige ting. Det behøver ikke at være høje odds. Det kan også være en høj velkomstbonus, bredt udvalg af sportsgrene, mulighed for at se med live eller måske et lækkert design og layout. Prøv derfor at skabe dig et overblik, og find så ud af hvad du prioriterer, når du skal vælge hvilke udbyder, du vil bruge. Derefter kan du finde ud af, om de forskellige sider tilbyder ekstra muligheder inden for dine yndlings sportsgrene.

Når du så har skabt dette overblik, kan du prøve nogle forskellige sider af, hvis du stadig ikke er helt sikker på trods over overblikket. Måske er du lidt i tvivl til at starte med, men efterhånden som du bruger den ene eller den anden mere, så finder du ud af, hvad du helt præcist foretrækker.

Afstem dit eget forventningsniveau

Inden du begynder med at spille, kan det være en god ide, at finde ud af nogle “retningslinjer” for dig selv. Du kan eventuelt lave nogle regler for, hvor meget du må spille for i ugen, eller hvor ofte du må oddse. Det kan være en god ide, så du ikke spiller for mere, end du synes du selv kan tåle. En anden måde at gøre det på er, at sige at “jeg lægger xxxx antal kroner over nu, og så skal de holde i så og så lang tid”. Alt hvad du så tjener udover det er rent overskud. Så kan du selv vælge, om de skal gå med over til næste omgang, eller om de skal hives ud. Det er en bæredygtig måde at oddse på, hvis du kan holde dig til aldrig at komme under det faste beløb.

Når du så er i gang

Vi her også nogle råd til, når du så først er igang med at oddse. Det første vi vil råde dig til er, at lade vær med at oddse med hjertet. Man kan nogle gange stirre sig blind på det hold, man holder med og deres chancer. Hvis man altid oddser med hjerte, kan man derfor bliver for fastlåst, og det kan ødelægge ens muligheder for at vinde.

Dette fører også videre til næste tip, som er, at man skal lave en grundig research. Man kan se bort fra dette, hvis man bare vil “hyggeoddse” lidt, hvilket også er helt i orden. Men om ikke andet, så kan research hjælpe til med at optimere dit odds. Du kan holde øje med seneste kampe, skadede spillere, udtalelser fra trænere og folk tæt på klubben, indbyrdes opgører og meget meget mere. Hvis man laver denne research kan det hjælpe en med ikke bare at oddse på ren følelser, men rent faktisk give dig et grundlag for hvorfor du oddser, som du gør. Det kan klart være med til at gøre uinteressante interessante, hvilket også er en af de charmerende ting ved at oddse.

Til sidst vil vi bare nævne, at du skal oddse fordi du har lyst. Du skal ikke begynde på det, fordi at andre snakker meget om det.

Vi håber, at du kan bruge den lille håndbog, hvis du overvejer at komme i gang med at oddse.