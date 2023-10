Sådan kan live bet forandre bettingoplevelsen 

Flere og flere danskere spiller online. Siden spilmarkedet blev liberaliseret i 2012, er det gennemsnitlige spilforbrug steget med 7 procent. Det er især flere folk, der oddser, som udgør stigningen. Fordi flere og flere danskere engagerer sig i sports betting, stiller det nye krav til, hvordan deres spilleoplevelse skal være. Det er her, hvor live bet kommer ind i billedet.

Hvad er live betting?

Betting, der er væddemål på udfaldet af en kamp, foregår som regel på denne måde: Man researcher, hvilke spillere, der er med i kampen; man finder de bedste odds; man sætter penge ind og placerer sine bet; og så er det ellers at følge med i kampen. Men med live bet står de forskellige bettors et andet sted. I stedet for at vædde før, vælger man her at vædde, efter kampen rent faktisk er begyndt.

Det kræver, at man følger med i kampen, da man vædder, alt efter hvad der udfolder sig i realtid. Selv om man skal holde tungen lige i munden, kan det være en underholdende måde at vædde på, da man skal være strategisk. Men spiller man sine kort godt, kan det også give gode gevinster.

De forskellige sportsgrene

Live bet er blevet mere og mere udbredt i takt med, at teknologier har udviklet sig. Det gælder blandt andet cykling, hvor droner har mulighed for at opfange flere vinkler af rytterne. Det er derfor sportsgrene som den, amerikansk fodbold og basketball, der er populære. Det skyldes, at der hele tiden er nye ændringer i spillet, som åbner op for, at man kan oddse på meget mere. Man kan også vædde på sportsgrene som fodbold og baseball. Men fordi der her ikke bliver scoret nær så tit, er det ofte af andre grunde, at fans vælger at vædde på dem.

Fordelene ved at vælge live bet

Hvis man ikke allerede synes, at betting kunne være hæsblæsende nok i sig selv, så skruer live bet en tak op for spændingen. For fordelen ved at vædde, imens kampen er i gang, er, at man også bedre kan analyserer spillet. Her behøver du i princippet ikke få hjælp fra en ekspert, fordi du selv har mulighed for at se, hvem der bliver skadet, og hvem der pludselig får rødt kort og må på bænken. Derfor er live bet faktisk en god form for håndsrækning.

Ulempen er selvfølgelig, at man så bliver nødt til at være en stærk taktiker for at kunne få det meste ud af spillet. Samtidig har man ofte kun sekunder eller minutter til at reagere, hvor man med almindelig betting kan have dage eller uger til at forberede sig.

Før man kaster sig over live betting

Vælger man at give sig i kast med live betting, skal man først og fremmest være klar over, hvad de forskellige odds betyder. Bookmakerne vil hurtigt fjerne og placere væddemål. Så der er ikke tid til at sidde og læse op på reglerne. Derudover skal man også huske, at det ikke er en klog idé at spille med sine følelser, da man hurtigt kan blive revet med. Men spiller man med hovedet, får man ofte en bedre oplevelse, og i nogle tilfælde – mere gevinst.