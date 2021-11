Sådan kan du inkorporerer CBD olie i din hverdag

I dag er det næsten umuligt at gå ind i nogen butik uden at se produkter med cbd olie i. Det er nemlig blevet super populært at bruge cbd olie i diverse produkter, men det er også populært blandt forbrugerne. Derfor er der også mange produkter, der reklamere med, at de har cbd olie i sig, fordi de ved, at det får folk til at købe dem. Men selvom det godt kan lyde som snyd, så er der faktisk en række gode ting i cbd olie, som kan gavne mange forskellige ting. Hvis du også er nysgerrig på, hvad cbd olie lige præcis er, og hvordan du kan bruge det, så har vi lavet en lille guide til dig her.

Hvad er cbd olie

Cbd står for cannabidiol, og det er produceret af hamp, som mange nok ved. Dog så er det ikke den slags hamp, som man bliver høj af. I det meste cbd olie er der enten et meget lavt indhold af det psykoaktive stof THC eller også slet intet. I stedet er der kun alle de gode stoffer, der også er at finde i hamp planten tilbage. Derfor kan man roligt begynde at bruge cbd olien, uden at være bange for at det gør en høj. Cbd olie kan hjælpe lidelser som stress, angst, ubehag og smerter, men der er også forskning i, om den kan hjælpe lidelser såsom ADHD og PTSD.

CBD dråber

Man kan finde cbd olien i en række forskellige former, og det gælder derfor bare om at finde den, der er den letteste for en selv, hvis man vil prøve at bruge det og inkorporerer det i sin rutine. En af formerne er som cbd dråber, hvor man køber en lille flaske med cbd olie. Flasken er lavet sådan, at man nemt kan få olien op. Derefter så tager man bare den dosering, som produktet anbefaler. Man kan derudover også få olien i forskellige styrker, alt efter hvilken en man skal bruge. Men hvis man lige er startet ud, så er det helt sikkert en god ide at starte med en lav styrke.

CBD kapsler

Hvis man synes det er lidt for besværligt med ren olien, så kan man faktisk også cbd olien som kapsler. Kapslerne tager du bare lige som du ville tage en vitaminpille, og du kan eksempelvis tage dem på samme tid, som du tager dine vitaminpiller om morgenen. Ligesom dråberne så kan du også finde kapslerne i forskellige styrker, og her er det også smartest at starte ud med en lavere styrke.