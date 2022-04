Sådan kan dit firma få opmærksomhed på messer

Som firma, især et mindre, nyopstartet ét, kan det være svært at skille sig ud og få opmærksomhed på messer. Hvis du er nervøs for, hvordan din stand vil klare sig, så bare rolig!

I den her korte artikel får du gode råd om, hvordan du sørger for, din virksomhed får opmærksomhed på en messe. Uanset om det er kunder eller samarbejdspartnere, du skal tiltrække, er det første og vigtigste bare, at du skal have folk hen til dig, så du kan snakke med dem.

Muleposer med tryk

På messer er der ofte mange stande, der deler gratis ting ud, og for nogle af de besøgende og deltagerne kan det hurtigt blive svært at holde styr på det hele. Dét kan du vende til din fordel, ved at købe muleposer med tryk af enten dit navn eller logo.

Hvis du deler muleposer med tryk ud, enten gratis eller som tak for tilmelding af et nyhedsbrev eller lignende, vil dit logo komme rundt, og folk vil genkende det, når de når til din stand. Deres interesse er vakt, og de vil være mere tilbøjelige til at komme hen og se, hvordan de kan få én.

Bannere og blikfang

Ligesom muleposer med tryk i største omfang er en måde at få folk til at genkende dig og dit logo, er bannere og blikfang ved din stand en stor del af messekulturen.

Bannere kan du ofte designe på nettet. Sørg for, de ser interessante og spændende ud, og giv dem ikke for meget tekst. Fra afstand skal folks interesse blive vakt, så de kommer hen til dig for at høre mere.

Blikfang kan også inkludere balloner eller andet pynt, som vækker opsigt og får din stand til at se sjovere ud.

Farver der skiller sig ud

Uanset om du er på messe med andre eller for dig selv, bør du sørge for, din stand står ud med farverne. Hvis standene fra messens side er grå, gulvet er mørkt, og væggen bag dig er hvid, så introducer vilde farver, der fanger blikket.

Dét kan du gøre gennem tøj eller de bannere, du har med. Farverne skal afspejle og repræsentere dit firma, men de skal også kunne fange blikket og give folk lyst til at se nærmere på, hvad det drejer sig om.

Mange farver kan være grænseoverskridende for nogen, men det er et forsøg værd!

Folk elsker gratis

Hvis du har gratis ting at dele ud, vil folk automatisk komme forbi din stand. Det kan være noget så simpelt som slik, karameller eller bolsjer, men det kan også være visitkortmagneter, klistermærker, kuglepenne eller muleposer med tryk.

Det er altid et sats med gratis merchandise, og du bør lave lidt forundersøgelser om, hvad vil egne sig bedst. Hvis deltagerne på messen er unge, er dit bedste bud muleposer og klistermærker, mens ældre mennesker muligvis vil foretrække magneter og kuglepenne.

Kend din målgruppe, så får du altid det bedste resultat – også selvom det kan kræve en smule øvelse.