Sådan hjælper du dine børn med deres lektier

Hvis du har børn i skolealderen, så kender du helt sikkert til lektierne, som skal laves om eftermiddagen eller aftenen. I de mindre klasser er det højest sandsynligt ikke et problem at hjælpe, men når de er i nogle af de højere klassetrin, så kan det blive svært. Hvis du kender til dette, så læs videre i artiklen og få nogle gode råd.

Få hjælp af en tutor

En tutor kan hjælpe dine børn med at forstå stoffet, så de kan følge med i undervisningen og passe sine eksamener. En tutor kan også hjælpe dem med at lære nye metoder til at studere stoffet på, så de kan blive bedre til at huske det. Du kan finde en tutor til dit barn på gotutor.dk.

Fordele ved professionel lektiehjælp

Der er mange fordele ved at få professionel lektiehjælp. For det første kan det hjælpe dine børn med at lære stoffet, hvor de eksempelvis via GoTutor skræddersyr lektiehjælp til det enkelte barn. Desuden kan professionel lektiehjælp også lede til bedre karakterer, da de vil have bedre forudsætninger for at lære stoffet. Som forælder kan det også være gavnligt ikke at skulle hjælpe med lektierne, men i stedet hygge om sine børn når de er færdige med lektierne.

Generelle råd til lektiehjælp

Når børnene kommer hjem fra skole, er det ofte første gang, de har fri fra skolearbejdet. Derfor kan det være svært for dem at sætte sig ned og lave lektierne, selv om de ved, at det er nødvendigt. Her er nogle tips til, hvordan du som forælder kan motivere og hjælpe dine børn med at lave lektierne:

– Sørg for at have et fast tidspunkt på dagen, hvor I altid laver lektierne sammen. På den måde bliver det en rutine for børnene, og de ved præcis, hvornår de skal sætte sig ned og lave lektierne.

– Giv børnene små pauser undervejs i lektierne. De kan fx tage et 5-10 minutters break efter hvert 20. minut af lektierne. På den måde holder børnene bedre fokus på opgaven og bliver ikke trætte af at sidde stille i lang tid ad gangen.

– Lav en liste over alle de opgaver, der skal laves, så børnene kan se fremskridtene undervejs. På den måde føler de sig ikke overvældede af store mængder arbejde, men ser frem til at krydse endnu en opgave af listen.

– Lad børnene vælge selv, hvilken type opgaver de vil lave først. På den måde har de mere motivation til at lave dem alle sammen.

Forhåbentligt har du her fået nogle gode råd til hvordan du kan hjælpe dine børn med deres lektier.